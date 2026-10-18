На религиозном фестивале в Индии погибли по меньшей мере 17 человек

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В субботу в результате давки на религиозном фестивале в восточноиндийском городе Колката погибли по меньшей мере 17 человек, десятки получили ранения. Об этом сообщает правительство Западной Бенгалии, передает УНН.

В результате трагической давки на фестивале "Чорбаган Пуджа" в северной части Калькутты погибли 17 человек, а 25 получили ранения. Глава правительства штата вместе с главным секретарем, секретарем по вопросам внутренних дел, генеральным директором полиции и начальником полиции внимательно следят за развитием ситуации - говорится в сообщении.

В офисе премьер-министра Индии Нарендры Моди заявили: "Премьер-министр объявил, что каждому из ближайших родственников погибших во время давки в Калькутте будет предоставлена единовременная финансовая помощь в размере 200 000 рупий (2106 долларов — ред.) из Национального фонда помощи премьер-министра (PMNRF). Каждому из пострадавших будет предоставлена финансовая помощь в размере 50 000 рупий (387 долларов — ред.).

В сети также опубликовали видео момента происшествия.

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