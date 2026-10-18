На релігійному фестивалі в Індії загинуло щонайменше 17 людей

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У суботу внаслідок тисняви ​​на релігійному фестивалі у східноіндійському місті Колката загинуло щонайменше 17 людей, десятки отримали поранення. Про це повідомляє уряд Західного Бенгалу, передає УНН.

У результаті трагічної тисняви на фестивалі "Чорбаган Пуджа" в північній частині Калькутти загинуло 17 осіб, а 25 отримали поранення. Голова уряду штату разом із головним секретарем, секретарем з питань внутрішніх справ, генеральним директором поліції та начальником поліції пильно стежать за розвитком ситуації - йдеться у повідомленні.

У офісі прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді заявили: "Прем'єр-міністр оголосив, що кожному з найближчих родичів тих, хто загинув під час тисняви в Калькутті, буде надано одноразову фінансову допомогу в розмірі 200 000 рупій (2106 доларів - ред.) з Національного фонду допомоги прем'єр-міністра (PMNRF). Кожному з постраждалих буде надано фінансову допомогу в розмірі 50 000 рупій (387 доларів - ред.).

У мережі також опублікували відео моменту події.

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