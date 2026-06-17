Трамп рассматривает введение санкций против рф на фоне падения цен на нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения санкций против россии на фоне падения цен на нефть, передает УНН со ссылкой на Guardian.

Мы рассматриваем этот вопрос, мы смотрим, насколько сильно упадет цена на нефть. Она действительно резко падает, я думаю, сейчас она составляет 74, 75… так что она снижается и скоро вернется к уровню четырехмесячной давности. Это довольно странно, к тому же у нас будет Иран без ядерного оружия, и я могу вам сказать, что премьер-министр (Моди) тоже очень переживает по этому поводу