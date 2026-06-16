Моди и Карни стремятся достичь торгового соглашения между Канадой и Индией до декабрьского саммита G20

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что хотел бы заключить торговое соглашение с Канадой до своего визита в Канаду в конце этого года, передает УНН со ссылкой на AP.

В свою очередь Карни сказал, что хотел бы, чтобы это было сделано до саммита G20 во Флориде в середине декабря.

Карни встретился с Моди на саммите G7 и отметил, что Моди хочет удвоить торговлю между Канадой и Индией. Карни хочет удвоить торговлю с неамериканскими странами в течение следующего десятилетия после того, как Трамп ввел пошлины на канадские товары.

Саммит G7 обсудит глобальную экономику вместе с Индией, Бразилией и еще четырьмя странами

Отношения между Индией и Канадой обострились при предшественнике Карни после убийства сикхского активиста в Канаде в 2023 году.