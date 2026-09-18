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США готовят пошлины для покупателей российской нефти: почему под ударом оказалась Индия

Киев • УНН

 • 840 просмотра

Конгресс США одобрил законопроект о санкциях с пошлинами до 100% для крупных покупателей российской нефти и газа. Под угрозой — Индия.

США готовят пошлины для покупателей российской нефти: почему под ударом оказалась Индия
REUTERS/Nathan Howard

Конгресс США одобрил законопроект об усилении санкций против России, который предусматривает возможность введения дополнительных пошлин против стран, продолжающих покупать российские энергоносители. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Одной из наиболее уязвимых к таким мерам может стать Индия, которая остается одним из крупнейших покупателей российской нефти. 

Детали

Палата представителей США 16 сентября поддержала законопроект Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026. Ранее документ одобрил Сенат. Теперь он должен быть передан на подпись президенту США Дональду Трампу. Законопроект позволяет президенту США вводить дополнительные пошлины в размере до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российской нефти или газа.

При этом максимальная ставка не вводится автоматически. Президент США сможет определять конкретный размер пошлины, а также делать исключения, если сочтет это соответствующим национальным интересам Соединенных Штатов.

Кроме того, Индия прямо в законопроекте не упоминается. Однако она соответствует критерию одного из крупнейших покупателей российской нефти. По данным Reuters, российское сырье обеспечивает более 40% нефтяного импорта страны. Для Нью-Дели это создает сложную экономическую ситуацию. Если страна существенно сократит закупки российской нефти, местным нефтеперерабатывающим компаниям придется замещать ее более дорогим сырьем с других рынков. Это может привести к росту расходов и цен на топливо. Если же закупки из России продолжатся в нынешних объемах, индийские товары могут попасть под дополнительные американские пошлины.

Ситуацию усложняет то, что США остаются ключевым экспортным рынком для Индии. По данным Reuters, в апреле-августе 2026 года индийский экспорт в Соединенные Штаты составил около 42,8 млрд долларов.

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Правительство Индии уже заявило, что продолжит защищать энергетические и экономические интересы страны. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что Нью-Дели будет обеспечивать энергетическую безопасность населения путем диверсификации источников поставок. В Индии также предупредили Вашингтон, что новые торговые ограничения могут негативно сказаться как на двусторонних отношениях, так и на ситуации на мировом энергетическом рынке.

Отметим, что вопрос российской нефти становится дополнительным фактором давления на премьер-министра Индии Нарендру Моди накануне ряда региональных выборов в 2027 году. Сокращение более дешевых поставок из России может увеличить расходы Индии на импорт энергоносителей и создать риск роста внутренних цен на топливо. В то же время США и Индия продолжают переговоры по торговому соглашению. Введение новых тарифов из-за закупок российской нефти может стать еще одним предметом разногласий между Вашингтоном и Нью-Дели.

 Напомним 

Индия предупредила США о последствиях новых тарифов против покупателей российской нефти.

Александра Василенко

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