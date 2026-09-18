США готують мита для покупців російської нафти: чому під ударом опинилася Індія

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Конгрес США схвалив законопроєкт про посилення санкцій проти росії, який передбачає можливість запровадження додаткових мит проти країн, що продовжують купувати російські енергоносії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Однією з найуразливіших до таких заходів може стати Індія, яка залишається одним із найбільших покупців російської нафти.

Деталі

Палата представників США 16 вересня підтримала законопроєкт Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026. Раніше документ схвалив Сенат. Тепер він має бути переданий на підпис президенту США Дональду Трампу. Законопроєкт дозволяє президенту США запроваджувати додаткові мита у розмірі до 100% на товари з країн, які входять до п'ятірки найбільших покупців російської нафти або газу.

При цьому максимальну ставку не вводять автоматично. Президент США зможе визначати конкретний розмір мита, а також робити винятки, якщо визнає це таким, що відповідає національним інтересам Сполучених Штатів.

Крім того, Індію прямо в законопроєкті не називають. Однак вона відповідає критерію одного з найбільших покупців російської нафти. За даними Reuters, російська сировина забезпечує понад 40% нафтового імпорту країни. Для Нью-Делі це створює складну економічну ситуацію. Якщо країна суттєво скоротить закупівлі російської нафти, місцевим нафтопереробним компаніям доведеться заміщувати її дорожчою сировиною з інших ринків. Це може призвести до зростання витрат і цін на пальне. Якщо ж закупівлі з росії продовжаться у нинішніх обсягах, індійські товари можуть потрапити під додаткові американські мита.

Ситуацію ускладнює те, що США залишаються ключовим експортним ринком для Індії. За даними Reuters, у квітні-серпні 2026 року індійський експорт до Сполучених Штатів становив близько 42,8 млрд доларів.

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Уряд Індії вже заявив, що продовжить захищати енергетичні та економічні інтереси країни. У Міністерстві закордонних справ наголосили, що Нью-Делі забезпечуватиме енергетичну безпеку населення шляхом диверсифікації джерел постачання. В Індії також попередили Вашингтон, що нові торговельні обмеження можуть негативно позначитися як на двосторонніх відносинах, так і на ситуації на світовому енергетичному ринку.

Зауважимо, що питання російської нафти стає додатковим фактором тиску на прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді напередодні низки регіональних виборів у 2027 році. Скорочення дешевших поставок з росії може збільшити витрати Індії на імпорт енергоносіїв та створити ризик зростання внутрішніх цін на пальне. Водночас США та Індія продовжують переговори щодо торговельної угоди. Запровадження нових тарифів через закупівлі російської нафти може стати ще одним предметом суперечок між Вашингтоном і Нью-Делі.

Нагадаємо

Індія попередила США про наслідки нових тарифів проти покупців російської нафти.