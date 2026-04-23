Зеленский назвал условия для сдерживания путина и роль мировых лидеров
Киев • УНН
Иностранные войска на линии соприкосновения сделают новую агрессию для рф опасной. Зеленский призвал лидеров США, Китая и Индии заставить путина остановить войну.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что влиятельные мировые лидеры, в частности США, Китая и Индии, должны сказать главе кремля владимиру путину, что он должен остановить войну, и указал, что нет уверенности в том, что работают компромиссные диалоги с агрессором, пишет УНН.
Я считаю, что президент Трамп, президент Си, премьер-министр Моди и другие влиятельные мировые лидеры должны сказать путину, что он должен остановить эту войну. Они не могут говорить Украине: "Вы должны остановить войну". Мы защищаемся. Мы не агрессоры. Что останавливать? Все вместе мы должны остановить путина. Что значит быть великим лидером? Это значит остановить войну дипломатическим путем
Детали
Зеленский также указал, что "размещение иностранных войск на линии соприкосновения сделало бы для россии начало новой войны очень опасным". "Они боятся сил поддержки, баз и международных представителей. Если такого присутствия не будет, никакие слова не остановят путина", - сказал Зеленский.
"И если мы действительно хотим его остановить, я не уверен, что влиятельные страны могут быть посредниками. Если это посредничество, он не чувствует вины. Это большая проблема", - продолжил Президент.
При этом он отметил: "Я никого не заставляю выбирать сторону". "Но дело в том, что, если мы хотим закончить войну, мы должны говорить путину, что он неправ. Я не уверен, что диалоги, построенные на компромиссе, работают", - указал Глава государства.
