22 апреля, 16:29
"Дружба" восстановлена - эксперт объяснил, почему Венгрия и Словакия не отказываются от российской нефти
22 апреля, 15:42
Хочет ли Венгрия забрать Закарпатье и какими будут отношения Украины с Мадьяром – объяснение эксперта
22 апреля, 14:08
Проект Трудового кодекса нуждается в существенной доработке, а социальный диалог необходимо усилить - нардеп
22 апреля, 13:19
В Украину снова идут заморозки и сильные порывы ветра: каким областям приготовиться
22 апреля, 13:03
"Ни войны, ни мира" - эксперт объяснил, что происходит с переговорами США и Ирана
22 апреля, 12:30
"Держали людей за стадо". Глава Федерации профсоюзов рассказал о борьбе с коррупционерами
22 апреля, 12:11
За патрульных, сбежавших во время теракта в Киеве, внесли залог
22 апреля, 11:41
90 млрд евро Украине и новые санкции против рф предварительно одобрены, процедура завершится в четверг - председательство в ЕС
22 апреля, 11:28
Украина сообщила о возобновлении поставок по нефтепроводу "Дружба" - MOL
22 апреля, 11:08
Профсоюзы Львовщины отсудили историческое здание, которое у них отобрали после 75 лет пользования
Зеленский назвал условия для сдерживания путина и роль мировых лидеров

Киев • УНН

 • 1852 просмотра

Иностранные войска на линии соприкосновения сделают новую агрессию для рф опасной. Зеленский призвал лидеров США, Китая и Индии заставить путина остановить войну.

Зеленский назвал условия для сдерживания путина и роль мировых лидеров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что влиятельные мировые лидеры, в частности США, Китая и Индии, должны сказать главе кремля владимиру путину, что он должен остановить войну, и указал, что нет уверенности в том, что работают компромиссные диалоги с агрессором, пишет УНН.

Я считаю, что президент Трамп, президент Си, премьер-министр Моди и другие влиятельные мировые лидеры должны сказать путину, что он должен остановить эту войну. Они не могут говорить Украине: "Вы должны остановить войну". Мы защищаемся. Мы не агрессоры. Что останавливать? Все вместе мы должны остановить путина. Что значит быть великим лидером? Это значит остановить войну дипломатическим путем

- подчеркнул Зеленский в интервью для CNN, выдержку из которого обнародовал в соцсетях.

Детали

Зеленский также указал, что "размещение иностранных войск на линии соприкосновения сделало бы для россии начало новой войны очень опасным". "Они боятся сил поддержки, баз и международных представителей. Если такого присутствия не будет, никакие слова не остановят путина", - сказал Зеленский.

"И если мы действительно хотим его остановить, я не уверен, что влиятельные страны могут быть посредниками. Если это посредничество, он не чувствует вины. Это большая проблема", - продолжил Президент.

При этом он отметил: "Я никого не заставляю выбирать сторону". "Но дело в том, что, если мы хотим закончить войну, мы должны говорить путину, что он неправ. Я не уверен, что диалоги, построенные на компромиссе, работают", - указал Глава государства.

Юлия Шрамко

