Зеленский назвал условия для сдерживания путина и роль мировых лидеров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что влиятельные мировые лидеры, в частности США, Китая и Индии, должны сказать главе кремля владимиру путину, что он должен остановить войну, и указал, что нет уверенности в том, что работают компромиссные диалоги с агрессором, пишет УНН.

Я считаю, что президент Трамп, президент Си, премьер-министр Моди и другие влиятельные мировые лидеры должны сказать путину, что он должен остановить эту войну. Они не могут говорить Украине: "Вы должны остановить войну". Мы защищаемся. Мы не агрессоры. Что останавливать? Все вместе мы должны остановить путина. Что значит быть великим лидером? Это значит остановить войну дипломатическим путем - подчеркнул Зеленский в интервью для CNN, выдержку из которого обнародовал в соцсетях.

Зеленский также указал, что "размещение иностранных войск на линии соприкосновения сделало бы для россии начало новой войны очень опасным". "Они боятся сил поддержки, баз и международных представителей. Если такого присутствия не будет, никакие слова не остановят путина", - сказал Зеленский.

"И если мы действительно хотим его остановить, я не уверен, что влиятельные страны могут быть посредниками. Если это посредничество, он не чувствует вины. Это большая проблема", - продолжил Президент.

При этом он отметил: "Я никого не заставляю выбирать сторону". "Но дело в том, что, если мы хотим закончить войну, мы должны говорить путину, что он неправ. Я не уверен, что диалоги, построенные на компромиссе, работают", - указал Глава государства.

Зеленский заявил о рисках из-за фокуса США на войне с Ираном