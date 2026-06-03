В еще двух регионах россии сообщают о дефиците бензина после атак дронов
Киев • УНН
В мурманской и тверской областях рф зафиксировали дефицит топлива из-за атак на нефтяную инфраструктуру. В отдельных городах АЗС не работают неделями.
В мурманской и тверской областях россии фиксируют проблемы с поставками топлива, которые, по данным СМИ, могут быть связаны с атаками украинских беспилотников на российскую нефтяную инфраструктуру. Об этом сообщает Yle со ссылкой на русскоязычную службу BBC, пишет УНН.
Детали
По информации российских медиа, в военном поселке алакуртти в мурманской области на несколько дней прекратила работу единственная автозаправочная станция из-за нехватки топлива. Местные жители выражают обеспокоенность, так как ближайшая возможность заправиться находится в кандалакше, примерно в 120 километрах от населенного пункта.
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Предприниматель, владеющий несколькими АЗС в регионе, сообщил изданию "Хибины", что у него нет бензина для продажи уже более недели. Наибольший дефицит наблюдается в отношении популярных марок бензина АИ-92 и АИ-95.
Возможные причины дефицита
Российские СМИ приводят разные версии причин нехватки топлива. Часть местных жителей связывает ситуацию с передачей автозаправочных станций государственной компании "роснефть" частным операторам. В то же время BBC отмечает, что перебои с поставками совпали по времени с ударами украинских дронов по российским нефтяным объектам.
алакуртти является одним из гарнизонных городов россии и расположен примерно в 50 километрах от границы с Финляндией вблизи Саллы. По данным местных медиа, поставщики пообещали направить в населенный пункт дополнительные объемы бензина для частичного покрытия дефицита.
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