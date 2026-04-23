"Дружба" восстановлена - эксперт объяснил, почему Венгрия и Словакия не отказываются от российской нефти
Хочет ли Венгрия забрать Закарпатье и какими будут отношения Украины с Мадьяром – объяснение эксперта
Проект Трудового кодекса нуждается в существенной доработке, а социальный диалог необходимо усилить - нардеп
В Украину снова идут заморозки и сильные порывы ветра: каким областям приготовиться
"Ни войны, ни мира" - эксперт объяснил, что происходит с переговорами США и Ирана
"Держали людей за стадо". Глава Федерации профсоюзов рассказал о борьбе с коррупционерами
За патрульных, сбежавших во время теракта в Киеве, внесли залог
90 млрд евро Украине и новые санкции против рф предварительно одобрены, процедура завершится в четверг - председательство в ЕС
Украина сообщила о возобновлении поставок по нефтепроводу "Дружба" - MOL
Профсоюзы Львовщины отсудили историческое здание, которое у них отобрали после 75 лет пользования
Зеленский заявил о рисках из-за фокуса США на войне с Ираном

Киев • УНН

 • 1330 просмотра

Президент предупредил об опасности отсрочки помощи Украине и задержки поставок ПВО. Кредит ЕС на 90 млрд евро является критическим для выживания страны.

Зеленский заявил о рисках из-за фокуса США на войне с Ираном

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что война с Ираном отвлекла внимание от агрессии россии против Украины, заявив CNN, что это "большой риск" думать, что усилия по прекращению боевых действий в Украине не могут возобновиться, пока не закончится конфликт с Ираном, пишет УНН.

Детали

В интервью CNN из офиса президента в Киеве Зеленский заявил в среду, что хотя технические переговоры с Соединенными Штатами все еще продолжаются, он "не видит возможности встретиться… пока вопрос, дело Ирана не будет закрыто".

Зеленский отметил, что это "вызов", что одна и та же команда американских переговорщиков – во главе с посланником США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером – ведет как переговоры по войне с Ираном, так и в Украине.

И он сказал, что хотя он понимает, что Соединенные Штаты сейчас сосредоточены на войне против Ирана, важно не забывать об Украине, где продолжаются боевые действия.

Украинский лидер заявил, что нельзя говорить, что "мы поговорим (об Украине) чуть позже… Украина не "чуть позже". Украина уже переживает такую большую трагедию, что мы должны найти способ справиться с этим параллельно".

Зеленский также рассказал CNN, что война привела к тому, что поставки некоторых ключевых видов вооружения для Украины были сорваны, особенно противоракетной обороны, которых, по его словам, Украина не получает достаточно из-за ограниченных производственных мощностей в США.

«Хуже уже не будет» — Зеленский заявил о критическом дефиците ракет к системам Patriot15.04.26, 11:33 • 4861 просмотр

В интервью CNN всего через несколько часов после того, как Европейский Союз наконец одобрил ключевой кредит в 90 миллиардов евро для Украины, Зеленский заявил, что получение денег является вопросом "жизни и выживания" для его страны.

Кредит, обещанный Украине несколько месяцев назад, давно откладывался, поскольку его блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который уходит в отставку, требуя от Украины возобновления поставок российской нефти в Европу. Его убедительное поражение на парламентских выборах в Венгрии на прошлой неделе преодолело одно из препятствий, и в среду транзит нефти по украинскому участку нефтепровода "Дружба" возобновился, а послы ЕС дали предварительное согласие на кредит.

Зеленский рассказал CNN, что без средств Украине трудно производить такое количество оружия, которое она способна производить, пишет издание.

Он привел пример беспилотников-перехватчиков, сказав, что Украина сейчас производит примерно 1000 единиц в день, хотя имеет мощность производить 2000 в день. "Но у нас нет финансирования. Это действительно вопрос нашей жизни, выживания, для защиты, нам очень нужны эти деньги", - сказал он CNN.

90 млрд евро Украине и новые санкции против рф предварительно одобрены, процедура завершится в четверг - председательство в ЕС22.04.26, 14:41 • 14079 просмотров

