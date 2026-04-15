«Хуже уже не будет» — Зеленский заявил о критическом дефиците ракет к системам Patriot
Киев • УНН
Президент Украины предупредил о нехватке вооружения из-за войны в Иране и предложил США помощь.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о критическом дефиците ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом он заявил в интервью ZDF, передает УНН.
Зеленский отметил, что война в Иране имеет негативные последствия для Украины.
Если война продлится дольше, для Украины будет меньше оружия
Он также добавил, что война в Иране является вызовом для всего мира, а не только для США и Израиля. Также Владимир Зеленский предложил США помощь в решении вопроса Ормузского пролива.
На недавних переговорах между США и Ираном в Пакистане вопрос контроля над Ормузским проливом зашел в тупик. Иран требует единоличного контроля над Ормузским проливом и право взимать плату.
Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил о немедленном начале морской блокады Ормузского пролива после провала переговоров между США и Ираном по ядерной программе Тегерана.
Ранее УНН сообщал, что Украина и Германия согласовали новый пакет сотрудничества на 4 млрд евро. Данные договоренности включают сотни ракет для Patriot, 36 установок IRIS-T и 5000 ИИ-дронов. Кроме того, Германия инвестирует 300 млн евро в дальнобойное вооружение Украины.