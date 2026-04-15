«Хуже уже не будет» — Зеленский заявил о критическом дефиците ракет к системам Patriot

Эксклюзив
06:47 • 10708 просмотра
Как выбрать школу для ребенка и не ошибиться - советы психолога
14 апреля, 23:54 • 18394 просмотра
Трамп объявил о завершении войны с Ираном - Fox News
14 апреля, 19:27 • 26388 просмотра
Украина пока не получила подтверждения относительно конкретной даты приезда американской делегации
14 апреля, 12:03 • 48305 просмотра
ТОП финансовых ошибок украинцев, из-за которых постоянно не хватает денегPhoto
14 апреля, 11:26 • 38180 просмотра
Необходимо снизить "порог входа" в Defence City, чтобы спецрежим дал ожидаемые результаты - Гетманцев
14 апреля, 10:26 • 33526 просмотра
Посевную уже начали аграрии всех областей - что сеют и какие регионы в лидерахPhoto
14 апреля, 09:54 • 30208 просмотра
Оккупанты атаковали 6 КАБами критически важную Печенежскую дамбу в Харьковской области - ОВА
Эксклюзив
14 апреля, 09:13 • 25570 просмотра
Шесть лет в поисках правды: вдова пациента клиники Odrex ждет результатов очередной экспертизыPhoto
14 апреля, 08:06 • 16194 просмотра
"Это не наступление на Сумы": в ЦПД СНБО объяснили штурмовые попытки врага в Сумской области
14 апреля, 06:59 • 30400 просмотра
Зеленский подписал закон из пакета МВФ о военном сборе на три года после войны
Популярные новости
Госдума РФ разрешила Путину использовать армию за границей для защиты россиян15 апреля, 00:30 • 15261 просмотра
Массированная воздушная атака на Украину – взрывы прогремели в нескольких областяхVideo15 апреля, 00:50 • 17778 просмотра
Ночная атака дронов на Черкассы - много раненых15 апреля, 02:18 • 15070 просмотра
Ночная атака на Запорожье вызвала масштабный пожар на автостоянкеPhotoVideo15 апреля, 02:46 • 15069 просмотра
Атака рф дронами на Киевскую область затронула два района - показали последствияPhoto05:43 • 9420 просмотра
публикации
Наследство после смерти мужа или жены – кто и на что имеет право07:41 • 5986 просмотра
Как выбрать школу для ребенка и не ошибиться - советы психолога
Эксклюзив
06:47 • 10703 просмотра
Что приготовить из продуктов, оставшихся после Пасхи – топ-7 простых и вкусных идейPhoto14 апреля, 16:30 • 20964 просмотра
ТОП финансовых ошибок украинцев, из-за которых постоянно не хватает денегPhoto14 апреля, 12:03 • 48302 просмотра
Смерть пациента в клинике Odrex: какие методы применяют обвиняемые, чтобы затянуть рассмотрение дела в суде14 апреля, 11:56 • 31958 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Йонас Гар Стере
Руслан Кравченко
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Иран
Киевская область
УНН Lite
Клипы с YouTube и пустая сцена - как Джастин Бибер покорил Coachella и интернетVideo14 апреля, 14:47 • 15136 просмотра
Золотые часы неизвестного героя во время катастрофы "Титаника" выставили на аукцион14 апреля, 10:19 • 24409 просмотра
У аистов Грицика и Одарки появилось первое яйцо в гнездеVideo14 апреля, 07:44 • 32263 просмотра
Lionsgate показал первый трейлер нового фильма из франшизы "Голодные игры"Video13 апреля, 14:56 • 27152 просмотра
В китайском кафе ввели "правила входа", запретив мусорить, выбрасывать черные чулки и красть черепахPhoto11 апреля, 20:00 • 36478 просмотра
Актуальное
Техника
Нефть марки Brent
Социальная сеть
9К720 Искандер
Шахед-136

«Хуже уже не будет» — Зеленский заявил о критическом дефиците ракет к системам Patriot

Киев • УНН

 • 362 просмотра

Президент Украины предупредил о нехватке вооружения из-за войны в Иране и предложил США помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о критическом дефиците ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом он заявил в интервью ZDF, передает УНН.

Детали

Зеленский отметил, что война в Иране имеет негативные последствия для Украины.

Если война продлится дольше, для Украины будет меньше оружия

- отметил глава государства, добавив, что "хуже уже не будет".

Он также добавил, что война в Иране является вызовом для всего мира, а не только для США и Израиля. Также Владимир Зеленский предложил США помощь в решении вопроса Ормузского пролива.

Дополнительно

На недавних переговорах между США и Ираном в Пакистане вопрос контроля над Ормузским проливом зашел в тупик. Иран требует единоличного контроля над Ормузским проливом и право взимать плату.

Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил о немедленном начале морской блокады Ормузского пролива после провала переговоров между США и Ираном по ядерной программе Тегерана.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Украина и Германия согласовали новый пакет сотрудничества на 4 млрд евро. Данные договоренности включают сотни ракет для Patriot, 36 установок IRIS-T и 5000 ИИ-дронов. Кроме того, Германия инвестирует 300 млн евро в дальнобойное вооружение Украины.

Евгений Устименко

Политика
ИИ (искусственный интеллект)
Ядерное оружие
Война в Украине
Израиль
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
ИРИС-Т
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Пакистан
Иран