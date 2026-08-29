Моди может приехать на саммит ЕС в декабре для подписания масштабного торгового соглашения
Киев • УНН
Нарендра Моди может посетить саммит ЕС 17–18 декабря. Стороны планируют подписать торговое соглашение, которое охватит рынки 2 млрд человек.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует приехать в Брюссель 17–18 декабря для участия в заседании Европейского совета, где может быть подписано торговое соглашение между ЕС и Индией. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух чиновников, знакомых с переговорами, пишет УНН.
Детали
Визит Моди пока официально не подтверждён, поэтому планы ещё могут измениться. Один из собеседников издания подтвердил, что стороны работают над участием индийского премьера в последнем запланированном саммите ЕС в этом году.
Евросоюз и Индия в январе завершили переговоры по соглашению о свободной торговле и заключили партнёрство в сфере безопасности и обороны. Само торговое соглашение сторонам ещё предстоит подписать до его полной ратификации.
Зеленский встретился с премьером Индии, обсудили "хорошие промышленные и другие проекты"17.06.26, 20:09 • 3505 просмотров
Соглашение откроет рынки, которые вместе охватывают около 2 млрд человек и составляют более пятой части мирового ВВП. Визит Моди в Брюссель может стать возможностью для его подписания.
В то же время странам ЕС ещё предстоит выразить свою поддержку договорённостям. Посольство Индии в Брюсселе не ответило Politico на запрос относительно возможного визита Моди.
Си Цзиньпин, вероятно, впервые за семь лет посетит Индию с большой делегацией — СМИ24.08.26, 16:10 • 13785 просмотров