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Моді може приїхати на саміт ЄС у грудні для підписання масштабної торговельної угоди

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Нарендра Моді може відвідати саміт ЄС 17–18 грудня. Сторони планують підписати торговельну угоду, що охопить ринки 2 млрд людей.

Моді може приїхати на саміт ЄС у грудні для підписання масштабної торговельної угоди

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді планує приїхати до Брюсселя 17–18 грудня для участі в засіданні Європейської ради, де може бути підписана торговельна угода між ЄС та Індією. Про це повідомляє Politico з посиланням на двох чиновників, знайомих із переговорами, пише УНН.

Деталі

Візит Моді поки офіційно не підтверджений, тому плани ще можуть змінитися. Один зі співрозмовників видання підтвердив, що сторони працюють над участю індійського прем'єра в останньому запланованому саміті ЄС цього року.

Євросоюз та Індія у січні завершили переговори щодо угоди про вільну торгівлю та уклали партнерство у сфері безпеки й оборони. Саму торговельну угоду сторони ще мають підписати перед її повною ратифікацією.

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Угода відкриє ринки, які разом охоплюють близько 2 млрд людей та становлять понад п'яту частину світового ВВП. Візит Моді до Брюсселя може стати можливістю для її підписання.

Водночас країни ЄС ще мають висловити свою підтримку домовленостям. Посольство Індії у Брюсселі на запит Politico щодо можливого візиту Моді не відповіло.

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Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Індія
Нарендра Моді
Європейський Союз
Брюссель