Моді може приїхати на саміт ЄС у грудні для підписання масштабної торговельної угоди
Київ • УНН
Нарендра Моді може відвідати саміт ЄС 17–18 грудня. Сторони планують підписати торговельну угоду, що охопить ринки 2 млрд людей.
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді планує приїхати до Брюсселя 17–18 грудня для участі в засіданні Європейської ради, де може бути підписана торговельна угода між ЄС та Індією. Про це повідомляє Politico з посиланням на двох чиновників, знайомих із переговорами, пише УНН.
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Візит Моді поки офіційно не підтверджений, тому плани ще можуть змінитися. Один зі співрозмовників видання підтвердив, що сторони працюють над участю індійського прем'єра в останньому запланованому саміті ЄС цього року.
Євросоюз та Індія у січні завершили переговори щодо угоди про вільну торгівлю та уклали партнерство у сфері безпеки й оборони. Саму торговельну угоду сторони ще мають підписати перед її повною ратифікацією.
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Угода відкриє ринки, які разом охоплюють близько 2 млрд людей та становлять понад п'яту частину світового ВВП. Візит Моді до Брюсселя може стати можливістю для її підписання.
Водночас країни ЄС ще мають висловити свою підтримку домовленостям. Посольство Індії у Брюсселі на запит Politico щодо можливого візиту Моді не відповіло.
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