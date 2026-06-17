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Зеленский встретился с премьером Индии, обсудили "хорошие промышленные и другие проекты"

Киев • УНН

 • 1274 просмотра

Владимир Зеленский обсудил с Нарендрой Моди развитие промышленного сотрудничества. Команды обеих стран проработают детали будущих совместных проектов.

Зеленский встретился с премьером Индии, обсудили "хорошие промышленные и другие проекты"

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди, есть хорошие промышленные и другие проекты, которые страны могут реализовать вместе, передает УНН.

Наши страны имеют большой потенциал для сотрудничества, и мы уже реализуем совместные проекты. Сегодня мы обсудили, как наполнить их еще большим содержанием и развить сотрудничество в различных областях 

- сообщил Зеленский. 

По словам Президента, Моди заинтересован в развитии взаимовыгодных отношений с Украиной и видит, что это партнерство может сделать сильнее наших людей. 

Есть хорошие промышленные и другие проекты, которые можем реализовать вместе. Договорились, что наши команды проработают все детали 

- резюмировал Зеленский.

Моди и Карни стремятся достичь торгового соглашения между Канадой и Индией до декабрьского саммита G2016.06.26, 20:36 • 3796 просмотров

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Война в Украине
Индия
Нарендра Моди
Владимир Зеленский
Украина