Зеленский встретился с премьером Индии, обсудили "хорошие промышленные и другие проекты"

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди, есть хорошие промышленные и другие проекты, которые страны могут реализовать вместе, передает УНН.

Наши страны имеют большой потенциал для сотрудничества, и мы уже реализуем совместные проекты. Сегодня мы обсудили, как наполнить их еще большим содержанием и развить сотрудничество в различных областях - сообщил Зеленский.

По словам Президента, Моди заинтересован в развитии взаимовыгодных отношений с Украиной и видит, что это партнерство может сделать сильнее наших людей.

Есть хорошие промышленные и другие проекты, которые можем реализовать вместе. Договорились, что наши команды проработают все детали - резюмировал Зеленский.

Моди и Карни стремятся достичь торгового соглашения между Канадой и Индией до декабрьского саммита G20