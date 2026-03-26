Украина представила состав сборной на матч плей-офф ЧМ-2026 против Швеции

25 марта, 18:28
рф готовит на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, а Украина — рубежи защиты — Зеленский
Эксклюзив
25 марта, 16:27
Украина заходит в Африку – новый этап глобальной игры
25 марта, 13:57
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"
Эксклюзив
25 марта, 13:06
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
25 марта, 10:45
Поездка на выходные - интересные места в ОдессеPhoto
25 марта, 09:00
Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы
Эксклюзив
24 марта, 18:26
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
24 марта, 17:38
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
Эксклюзив
24 марта, 16:18
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
24 марта, 15:46
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
Популярные новости
Пожар на промотуре "Игра в прятки 2" в Le Bristol Paris - эвакуировано 400 человекPhoto25 марта, 22:32 • 9842 просмотра
Воинский учет 17-летних в 2026 году: сроки и способы регистрации25 марта, 23:04 • 7448 просмотра
США начнут наземную операцию в Иране в ближайшее время - СМИ26 марта, 00:18 • 10452 просмотра
Швеция станет соучредителем спецтрибунала для наказания руководства РФ26 марта, 01:39 • 6072 просмотра
Йельский университет: «Газпром» и «Роснефть» финансировали депортацию тысяч украинских детей в РФ02:14 • 12440 просмотра
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"25 марта, 13:57 • 63924 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
Эксклюзив
25 марта, 13:06 • 70718 просмотра
Благовещение Пресвятой Богородицы - что это за праздник, главные традиции и суеверияPhoto25 марта, 12:01 • 45211 просмотра
В тени конфликта интересов: конкурс на главу Гостаможслужбы подходит к концу, финальное решение за министром финансов25 марта, 11:24 • 50265 просмотра
Парламент вызвал главу Нацбанка Пышного по "делу Гороховского" - что от него хотят услышать25 марта, 11:09 • 51312 просмотра
Украина представила состав сборной на матч плей-офф ЧМ-2026 против Швеции

Киев • УНН

 • 310 просмотра

УАФ обнародовала заявку сборной на плей-офф ЧМ-2026 против Швеции. В состав вошли новички Нещерет и Пономаренко, однако отсутствует голкипер Андрей Лунин.

Украина представила состав сборной на матч плей-офф ЧМ-2026 против Швеции

Украина объявила официальную заявку на матч плей-офф квалификации к Чемпионату мира 2026 года против сборной Швеции. Также объявлен состав украинской национальной сборной, сообщает УНН со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.

Детали

В заявке оказались два потенциальных дебютанта. Голкипер киевского "Динамо" Руслан Нещерет будет конкурировать за место в основе с Анатолием Трубиным и Дмитрием Ризныком.

В то же время форвард Матвей Пономаренко будет вариантом рядом с Владиславом Ванатом и Романом Яремчуком.

Вратарями являются Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык и Руслан Нещерет.

Защитниками во время матча будут следующие спортсмены: Илья Забарный, Александр Сваток, Валерий Бондарь, Эдуард Сарапий, Виталий Миколенко, Александр Тымчик и Богдан Михайличенко.

Тем временем полузащитниками являются Егор Ярмолюк, Иван Калюжный, Олег Очеретько, Георгий Судаков, Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Назар Волошин, Алексей Гуцуляк, Виктор Цыганков и Александр Зубков.

В то же время нападающими являются Владислав Ванат, Роман Яремчук и Матвей Пономаренко.

Напомним

Голкипер "Реала" Андрей Лунин не вошел в заявку сборной Украины на решающие матчи плей-офф отбора на Чемпионат Мира-2026 по футболу.

