Украина представила состав сборной на матч плей-офф ЧМ-2026 против Швеции

Украина объявила официальную заявку на матч плей-офф квалификации к Чемпионату мира 2026 года против сборной Швеции. Также объявлен состав украинской национальной сборной, сообщает УНН со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.

Детали

В заявке оказались два потенциальных дебютанта. Голкипер киевского "Динамо" Руслан Нещерет будет конкурировать за место в основе с Анатолием Трубиным и Дмитрием Ризныком.

В то же время форвард Матвей Пономаренко будет вариантом рядом с Владиславом Ванатом и Романом Яремчуком.

Вратарями являются Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык и Руслан Нещерет.

Защитниками во время матча будут следующие спортсмены: Илья Забарный, Александр Сваток, Валерий Бондарь, Эдуард Сарапий, Виталий Миколенко, Александр Тымчик и Богдан Михайличенко.

Тем временем полузащитниками являются Егор Ярмолюк, Иван Калюжный, Олег Очеретько, Георгий Судаков, Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Назар Волошин, Алексей Гуцуляк, Виктор Цыганков и Александр Зубков.

В то же время нападающими являются Владислав Ванат, Роман Яремчук и Матвей Пономаренко.

Напомним

Голкипер "Реала" Андрей Лунин не вошел в заявку сборной Украины на решающие матчи плей-офф отбора на Чемпионат Мира-2026 по футболу.