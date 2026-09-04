“Динамо” оголосило про повернення Бущана та підписання Прадо
Київ • УНН
Георгій Бущан повернувся до "Динамо" з "Полісся" до кінця сезону 2026/2027. Київський клуб також орендував Густаво Прадо.
Київське "Динамо" оголосило про повернення голкіпера Георгія Бущана та підписання бразильського вінгера Густаво Прадо. Обидва гравці перейшли у стан "біло-синіх" на правах оренди, передає УНН з посиланням на пресслужбу киян.
"Динамо" уклало угоду з житомирським "Поліссям" щодо оренди воротаря Георгія Бущана. Угода розрахована до кінця сезону 2026/2027
Повідомляється, що для 32-річного голкіпера це повернення до клубу, з яким пов’язана практично вся його футбольна кар’єра. Бущан є вихованцем Академії "Динамо" та пройшов у київському клубі шлях від дитячо-юнацького футболу до першої команди.
У складі "Динамо" Бущан вигравав чемпіонат України, двічі ставав володарем Кубка України та тричі здобував Суперкубок України.
У січні 2025 року Бущан залишив київський клуб та продовжив кар’єру в Саудівській Аравії, де виступав за "Аль-Шабаб". Улітку 2025 року воротар перейшов до житомирського "Полісся" - спочатку на правах оренди, а згодом підписав із клубом повноцінний контракт. Тепер Георгій Бущан знову захищатиме кольори рідного клубу.
Голкіпер “Динамо” Бущан перебрався до аравійського “Аль-Шабаб”29.01.25, 20:05 • 27791 перегляд
Також "Динамо" оголосило про укладання угоди про оренду 21-річного бразильського правого вінгера Густаво Прадо до кінця сезону-2026/2027. За "біло-синіх" футболіст виступатиме під 47-м номером.
Густаво Прадо народився 6 червня 2005 року в Ріо-де-Жанейро. Новий гравець "Динамо" є вихованцем бразильського клубу "Ферровіарія" та має досвід виступів у місцевій Серії А (46 матчів) та у молодіжній збірній Бразилії U20 (11 матчів).
Останнім клубом Прадо був "Сеара" з міста Форталеза, штат Сеара, який нині виступає у бразильській Серії B. До команди він приєднався у березні 2026 року на правах оренди з "Інтернасьйонала".
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