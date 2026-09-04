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“Динамо” оголосило про повернення Бущана та підписання Прадо

Київ • УНН

 • 1122 перегляди

Георгій Бущан повернувся до "Динамо" з "Полісся" до кінця сезону 2026/2027. Київський клуб також орендував Густаво Прадо.

“Динамо” оголосило про повернення Бущана та підписання Прадо

Київське "Динамо" оголосило про повернення голкіпера Георгія Бущана та підписання бразильського вінгера Густаво Прадо. Обидва гравці перейшли у стан "біло-синіх" на правах оренди, передає УНН з посиланням на пресслужбу киян. 

"Динамо" уклало угоду з житомирським "Поліссям" щодо оренди воротаря Георгія Бущана. Угода розрахована до кінця сезону 2026/2027 

- йдеться у повідомленні. 

Повідомляється, що для 32-річного голкіпера це повернення до клубу, з яким пов’язана практично вся його футбольна кар’єра. Бущан є вихованцем Академії "Динамо" та пройшов у київському клубі шлях від дитячо-юнацького футболу до першої команди.

У складі "Динамо" Бущан вигравав чемпіонат України, двічі ставав володарем Кубка України та тричі здобував Суперкубок України. 

У січні 2025 року Бущан залишив київський клуб та продовжив кар’єру в Саудівській Аравії, де виступав за "Аль-Шабаб". Улітку 2025 року воротар перейшов до житомирського "Полісся" - спочатку на правах оренди, а згодом підписав із клубом повноцінний контракт. Тепер Георгій Бущан знову захищатиме кольори рідного клубу.

Голкіпер “Динамо” Бущан перебрався до аравійського “Аль-Шабаб”29.01.25, 20:05 • 27791 перегляд

Також "Динамо" оголосило про укладання угоди про оренду 21-річного бразильського правого вінгера Густаво Прадо до кінця сезону-2026/2027. За "біло-синіх" футболіст виступатиме під 47-м номером.

Густаво Прадо народився 6 червня 2005 року в Ріо-де-Жанейро. Новий гравець "Динамо" є вихованцем бразильського клубу "Ферровіарія" та має досвід виступів у місцевій Серії А (46 матчів) та у молодіжній збірній Бразилії U20 (11 матчів).

Останнім клубом Прадо був "Сеара" з міста Форталеза, штат Сеара, який нині виступає у бразильській Серії B. До команди він приєднався у березні 2026 року на правах оренди з "Інтернасьйонала".

Нагадаємо 

"Динамо" підписало контракт із 21-річним івуарійським вінгером Кеассе Ба терміном на 5 років.

Київське "Динамо" підписало контракт із 18-річним французьким нападником П’єром Мунгенге, який виступав за молодіжку французького ПСЖ, за який грає український захисник Ілля Забарний. Контракт із гравцем розрахований на три роки. 

Павло Башинський

Спорт
ФК «Динамо» Київ
Ріо-де-Жанейро