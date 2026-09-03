“Динамо” підписало 21-річного вінгера “Лозанни Уші” Ба
Київ • УНН
Кеассе Ба приєднався до "Динамо" та гратиме під 42-м номером. За даними Transfermarkt, трансфер оцінюється у 2,1 млн євро.
"Динамо" підписало контракт із 21-річним івуарійським вінгером Кеассе Ба терміном на 5 років. Про це повідомляє пресслужба киян, передає УНН.
Футбольний клуб "Динамо" підписав контракт із 21-річним івуарійським вінгером Кеассе Ба. Угоду розраховано на п’ять років. У "Динамо" Кеассе Ба гратиме під 42-м номером
Як зазначили у "Динамо", Ба народився 17 грудня 2004 року. Кар’єру розпочав на батьківщині, звідки в лютому 2025 року перейшов до "Арарата". Зіграв за вірменський клуб 12 матчів, у яких відзначився 4 голами та 2 асистами.
У липні 2025 року приєднався до швейцарського клубу "Лозанна Уші". Провів 44 матчі: 12 голів та 5 результативних передач.
У поточному сезоні встиг відіграти 5 поєдинків, забивши 4 м’ячі та віддавши 1 гольову передачу.
Дуже радий приєднатися до клубу. Відчуваю зараз багато позитивних емоцій. Вдячний усім, хто допоміг зробити цей перехід реальністю. Рішення про перехід далося непросто. Але "Динамо" - титулований клуб із видатною історією, тому зробив свій вибір на його користь
Він додав, що має чимало досвіду на дорослому рівні, а його "швидкість може стати справжньою загрозою для суперників".
Хоча сума трансферу і не вказується, за даними порталу Transfermarkt, "Динамо" заплатило за Ба 2,1 млн євро.
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