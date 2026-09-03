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“Динамо” підписало 21-річного вінгера “Лозанни Уші” Ба

Київ • УНН

 • 396 перегляди

Кеассе Ба приєднався до "Динамо" та гратиме під 42-м номером. За даними Transfermarkt, трансфер оцінюється у 2,1 млн євро.

“Динамо” підписало 21-річного вінгера “Лозанни Уші” Ба

"Динамо" підписало контракт із 21-річним івуарійським вінгером Кеассе Ба терміном на 5 років. Про це повідомляє пресслужба киян, передає УНН

Футбольний клуб "Динамо" підписав контракт із 21-річним івуарійським вінгером Кеассе Ба. Угоду розраховано на п’ять років. У "Динамо" Кеассе Ба гратиме під 42-м номером 

- йдеться у повідомленні.

Як зазначили у "Динамо", Ба народився 17 грудня 2004 року. Кар’єру розпочав на батьківщині, звідки в лютому 2025 року перейшов до "Арарата". Зіграв за вірменський клуб 12 матчів, у яких відзначився 4 голами та 2 асистами.

У липні 2025 року приєднався до швейцарського клубу "Лозанна Уші". Провів 44 матчі: 12 голів та 5 результативних передач.

У поточному сезоні встиг відіграти 5 поєдинків, забивши 4 м’ячі та віддавши 1 гольову передачу.

Дуже радий приєднатися до клубу. Відчуваю зараз багато позитивних емоцій. Вдячний усім, хто допоміг зробити цей перехід реальністю. Рішення про перехід далося непросто. Але "Динамо" - титулований клуб із видатною історією, тому зробив свій вибір на його користь 

- сказав Ба. 

Він додав, що має чимало досвіду на дорослому рівні, а його "швидкість може стати справжньою загрозою для суперників".

Хоча сума трансферу і не вказується, за даними порталу Transfermarkt, "Динамо" заплатило за Ба 2,1 млн євро. 

Нагадаємо 

Київське "Динамо" підписало контракт із 18-річним французьким нападником П’єром Мунгенге, який виступав за молодіжку французького ПСЖ, за який грає український захисник Ілля Забарний. Контракт із гравцем розрахований на три роки. 

Павло Башинський

Спорт
ФК «Динамо» Київ
Швейцарія
Вірменія