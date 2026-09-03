"Динамо" подписало 21-летнего вингера "Лозанны Уши" Ба
Киев • УНН
Кеассе Ба присоединился к "Динамо" и будет выступать под 42-м номером. По данным Transfermarkt, трансфер оценивается в 2,1 млн евро.
"Динамо" подписало контракт с 21-летним ивуарийским вингером Кеассе Ба сроком на 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба киевлян, передает УНН.
Футбольный клуб "Динамо" подписал контракт с 21-летним ивуарийским вингером Кеассе Ба. Соглашение рассчитано на пять лет. В "Динамо" Кеассе Ба будет играть под 42-м номером
Как отметили в "Динамо", Ба родился 17 декабря 2004 года. Карьеру начал на родине, откуда в феврале 2025 года перешел в "Арарат". Сыграл за армянский клуб 12 матчей, в которых отличился 4 голами и 2 ассистами.
В июле 2025 года присоединился к швейцарскому клубу "Лозанна Уши". Провел 44 матча: 12 голов и 5 результативных передач.
В текущем сезоне успел сыграть 5 поединков, забив 4 мяча и отдав 1 голевую передачу.
Очень рад присоединиться к клубу. Сейчас испытываю много положительных эмоций. Благодарен всем, кто помог сделать этот переход реальностью. Решение о переходе далось непросто. Но "Динамо" — титулованный клуб с выдающейся историей, поэтому я сделал свой выбор в его пользу
Он добавил, что имеет немало опыта на взрослом уровне, а его "скорость может стать настоящей угрозой для соперников".
Хотя сумма трансфера и не называется, по данным портала Transfermarkt, "Динамо" заплатило за Ба 2,1 млн евро.
Напомним
Киевское "Динамо" подписало контракт с 18-летним французским нападающим Пьером Мунгенге, который выступал за молодежную команду французского ПСЖ, за который играет украинский защитник Илья Забарный. Контракт с игроком рассчитан на три года.