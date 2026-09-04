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"Динамо" объявило о возвращении Бущана и подписании Прадо

Киев • УНН

 • 860 просмотра

Георгий Бущан вернулся в "Динамо" из "Полесья" до конца сезона 2026/2027. Киевский клуб также арендовал Густаво Прадо.

"Динамо" объявило о возвращении Бущана и подписании Прадо

Киевское "Динамо" объявило о возвращении голкипера Георгия Бущана и подписании бразильского вингера Густаво Прадо. Оба игрока перешли в стан "бело-синих" на правах аренды, передает УНН со ссылкой на пресс-службу киевлян. 

"Динамо" заключило соглашение с житомирским "Полесьем" об аренде вратаря Георгия Бущана. Соглашение рассчитано до конца сезона 2026/2027 

- говорится в сообщении. 

Сообщается, что для 32-летнего голкипера это возвращение в клуб, с которым связана практически вся его футбольная карьера. Бущан является воспитанником Академии "Динамо" и прошел в киевском клубе путь от детско-юношеского футбола до первой команды.

В составе "Динамо" Бущан выигрывал чемпионат Украины, дважды становился обладателем Кубка Украины и трижды завоевывал Суперкубок Украины. 

В январе 2025 года Бущан покинул киевский клуб и продолжил карьеру в Саудовской Аравии, где выступал за "Аль-Шабаб". Летом 2025 года вратарь перешел в житомирское "Полесье" — сначала на правах аренды, а позже подписал с клубом полноценный контракт. Теперь Георгий Бущан снова будет защищать цвета родного клуба.

Голкипер "Динамо" Бущан перебрался в аравийский "Аль-Шабаб"29.01.25, 20:05 • 27791 просмотр

Также "Динамо" объявило о заключении соглашения об аренде 21-летнего бразильского правого вингера Густаво Прадо до конца сезона-2026/2027. За "бело-синих" футболист будет выступать под 47-м номером.

Густаво Прадо родился 6 июня 2005 года в Рио-де-Жанейро. Новый игрок "Динамо" является воспитанником бразильского клуба "Ферровиария" и имеет опыт выступлений в местной Серии А (46 матчей) и в молодежной сборной Бразилии U20 (11 матчей).

Последним клубом Прадо был "Сеара" из города Форталеза, штат Сеара, который в настоящее время выступает в бразильской Серии B. К команде он присоединился в марте 2026 года на правах аренды из "Интернасьонала".

Напомним 

"Динамо" подписало контракт с 21-летним ивуарийским вингером Кеассе Ба сроком на 5 лет.

Киевское "Динамо" подписало контракт с 18-летним французским нападающим Пьером Мунгенге, который выступал за молодежную команду французского ПСЖ, за который играет украинский защитник Илья Забарный. Контракт с игроком рассчитан на три года. 

Павел Башинский

Спорт
ФК «Динамо» Киев
Рио-де-Жанейро