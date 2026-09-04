"Динамо" объявило о возвращении Бущана и подписании Прадо

Киевское "Динамо" объявило о возвращении голкипера Георгия Бущана и подписании бразильского вингера Густаво Прадо. Оба игрока перешли в стан "бело-синих" на правах аренды, передает УНН со ссылкой на пресс-службу киевлян.

"Динамо" заключило соглашение с житомирским "Полесьем" об аренде вратаря Георгия Бущана. Соглашение рассчитано до конца сезона 2026/2027 - говорится в сообщении.

Сообщается, что для 32-летнего голкипера это возвращение в клуб, с которым связана практически вся его футбольная карьера. Бущан является воспитанником Академии "Динамо" и прошел в киевском клубе путь от детско-юношеского футбола до первой команды.

В составе "Динамо" Бущан выигрывал чемпионат Украины, дважды становился обладателем Кубка Украины и трижды завоевывал Суперкубок Украины.

В январе 2025 года Бущан покинул киевский клуб и продолжил карьеру в Саудовской Аравии, где выступал за "Аль-Шабаб". Летом 2025 года вратарь перешел в житомирское "Полесье" — сначала на правах аренды, а позже подписал с клубом полноценный контракт. Теперь Георгий Бущан снова будет защищать цвета родного клуба.

Голкипер "Динамо" Бущан перебрался в аравийский "Аль-Шабаб"

Также "Динамо" объявило о заключении соглашения об аренде 21-летнего бразильского правого вингера Густаво Прадо до конца сезона-2026/2027. За "бело-синих" футболист будет выступать под 47-м номером.

Густаво Прадо родился 6 июня 2005 года в Рио-де-Жанейро. Новый игрок "Динамо" является воспитанником бразильского клуба "Ферровиария" и имеет опыт выступлений в местной Серии А (46 матчей) и в молодежной сборной Бразилии U20 (11 матчей).

Последним клубом Прадо был "Сеара" из города Форталеза, штат Сеара, который в настоящее время выступает в бразильской Серии B. К команде он присоединился в марте 2026 года на правах аренды из "Интернасьонала".

Напомним

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