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The Guardian
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Представник путіна провів у США переговори про "мир і енергетику" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1158 перегляди

кирило дмитрієв провів у Вашингтоні переговори щодо припинення війни в Україні. Сторони обговорили можливі спільні енергетичні проєкти після війни.

Представник путіна провів у США переговори про "мир і енергетику" - ЗМІ
кирило дмитрієв. Фото: Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

У вівторок представник російського диктатора володимира путіна кирило дмитрієв провів "конструктивні" переговори з офіційними особами США щодо припинення війни в Україні, зокрема стосовно можливих спільних енергетичних ініціатив США та росії у повоєнний період. Про це повідомив Reuters американський посадовець, передає УНН.

Деталі

Візит дмитрієва, який також очолює російський суверенний фонд (РФПІ), відбувся після зустрічі президента США Дональда Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня в Нью-Йорку; під час цієї зустрічі Зеленський заявив, що вони обговорювали можливість припинення вогню щодо об'єктів енергетичної інфраструктури.

Раніше цього місяця представники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрічалися з путіним у москві.

дмитрієв перебував у Вашингтоні, "щоб продовжити конструктивні обговорення мирного врегулювання російсько-українського конфлікту та можливих спільних енергетичних ініціатив США й росії після завершення війни", — зазначив американський посадовець.

Представник путіна вирушає до США на переговори з командою Трампа - ЗМІ23.09.26, 22:54 • 5947 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Енергетика
Війна в Україні
Вашингтон
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
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