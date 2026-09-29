Представник путіна провів у США переговори про "мир і енергетику" - ЗМІ
Київ • УНН
кирило дмитрієв провів у Вашингтоні переговори щодо припинення війни в Україні. Сторони обговорили можливі спільні енергетичні проєкти після війни.
У вівторок представник російського диктатора володимира путіна кирило дмитрієв провів "конструктивні" переговори з офіційними особами США щодо припинення війни в Україні, зокрема стосовно можливих спільних енергетичних ініціатив США та росії у повоєнний період. Про це повідомив Reuters американський посадовець, передає УНН.
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Візит дмитрієва, який також очолює російський суверенний фонд (РФПІ), відбувся після зустрічі президента США Дональда Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня в Нью-Йорку; під час цієї зустрічі Зеленський заявив, що вони обговорювали можливість припинення вогню щодо об'єктів енергетичної інфраструктури.
Раніше цього місяця представники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрічалися з путіним у москві.
дмитрієв перебував у Вашингтоні, "щоб продовжити конструктивні обговорення мирного врегулювання російсько-українського конфлікту та можливих спільних енергетичних ініціатив США й росії після завершення війни", — зазначив американський посадовець.
Представник путіна вирушає до США на переговори з командою Трампа - ЗМІ23.09.26, 22:54 • 5947 переглядiв