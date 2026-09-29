Представитель путина провёл в США переговоры о "мире и энергетике" — СМИ

кирилл дмитриев. Фото: Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Во вторник представитель российского диктатора владимира путина кирилл дмитриев провел "конструктивные" переговоры с официальными лицами США по вопросу прекращения войны в Украине, в частности относительно возможных совместных энергетических инициатив США и россии в послевоенный период. Об этом Reuters сообщил американский чиновник, передает УНН.

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Визит дмитриева, который также возглавляет российский суверенный фонд (РФПИ), состоялся после встречи президента США Дональда Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе в Нью-Йорке; во время этой встречи Зеленский заявил, что они обсуждали возможность прекращения огня в отношении объектов энергетической инфраструктуры.

Ранее в этом месяце представители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встречались с путиным в москве.

дмитриев находился в Вашингтоне, "чтобы продолжить конструктивные обсуждения мирного урегулирования российско-украинского конфликта и возможных совместных энергетических инициатив США и россии после завершения войны", — отметил американский чиновник.

Представитель путина отправляется в США на переговоры с командой Трампа — СМИ