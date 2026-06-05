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Россия и США подпишут соглашение о строительстве тоннеля с Чукотки на Аляску — посланник Путина Дмитриев

Киев • УНН

 • 1960 просмотра

РФ и США подпишут соглашение о проектировании тоннеля между Чукоткой и Аляской 5 июня. По словам Дмитриева, это будет одним из крупных инфраструктурных проектов между двумя странами.

Россия и США подпишут соглашение о строительстве тоннеля с Чукотки на Аляску — посланник Путина Дмитриев

в пятницу, 5 июня, россия и США подпишут соглашение по проектированию тоннеля между Чукоткой и Аляской. Об этом заявил спецпосланник российского диктатора путина кирилл дмитриев, сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

По его словам, это будет одним из крупных инфраструктурных проектов между двумя странами.

Что касается тоннеля. У нас будет новость завтра: мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля. Тоннель будет

— заверил дмитриев.

Справочно

В октябре кирилл дмитриев предложил проект тоннеля, который соединит россию и Аляску через Берингов пролив. По его словам, проект будет стоить более $65 млрд, если строить его традиционными методами, и менее $8 млрд — если использовать технологии The Boring Company Илона Маска.

Строительство может занять менее восьми лет. Президент США Дональд Трамп назвал идею интересной.

Напомним

На Аляске растет интерес нефтяных компаний к арктическим месторождениям после новых открытий и ослабления экологических ограничений администрацией Дональда Трампа.

Нефтяные гиганты инвестировали 163 миллиона долларов в новый проект США на Аляске19.03.26, 05:42 • 6785 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитика
Владимир Путин
Аляска
Дональд Трамп
Соединённые Штаты