Нефтяные гиганты инвестировали 163 миллиона долларов в новый проект США на Аляске

Крупные нефтяные компании подали заявки на сумму около 163 миллионов долларов в рамках рекордного аукциона по добыче нефти в США. Речь идет о продаже лицензий на разработку месторождений на Аляске, который стал первым подобным аукционом с 2019 года. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В рамках торгов компании подали сотни заявок на участки общей площадью более 1,3 миллиона акров.

Аукцион проходит на фоне резкого роста цен на нефть и энергетического кризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке. Администрация Дональда Трампа пытается увеличить внутреннюю добычу, чтобы стабилизировать рынок.

Суд разрешил ConocoPhillips продолжить разведку нефти на Аляске

Привлечение инвестиций в новые месторождения должно помочь уменьшить зависимость от импорта и компенсировать перебои в мировых поставках.

Результаты сегодняшней продажи являются историческими. Это самая выгодная продажа, которую мы когда-либо имели в Национальном нефтяном резерве Аляски, почти по всем показателям – сказал Кевин Пендергаст, директор Бюро землеустройства США на Аляске.

Этот аукцион стал одним из крупнейших за последние годы по объему заявок и заинтересованности компаний. Активность нефтяных гигантов свидетельствует об ожидании длительного дефицита энергоресурсов на глобальном рынке.

Администрация Трампа не получила ни одной заявки на разработку нефтегазовых месторождений в заливе Кука на Аляске