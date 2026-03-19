Нефтяные гиганты инвестировали 163 миллиона долларов в новый проект США на Аляске
Киев • УНН
Компании подали заявки на разработку 1,3 миллиона акров земли во время рекордного аукциона в США. Это первая подобная продажа лицензий на Аляске с 2019 года.
Крупные нефтяные компании подали заявки на сумму около 163 миллионов долларов в рамках рекордного аукциона по добыче нефти в США. Речь идет о продаже лицензий на разработку месторождений на Аляске, который стал первым подобным аукционом с 2019 года. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
В рамках торгов компании подали сотни заявок на участки общей площадью более 1,3 миллиона акров.
Аукцион проходит на фоне резкого роста цен на нефть и энергетического кризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке. Администрация Дональда Трампа пытается увеличить внутреннюю добычу, чтобы стабилизировать рынок.
Привлечение инвестиций в новые месторождения должно помочь уменьшить зависимость от импорта и компенсировать перебои в мировых поставках.
Результаты сегодняшней продажи являются историческими. Это самая выгодная продажа, которую мы когда-либо имели в Национальном нефтяном резерве Аляски, почти по всем показателям
Этот аукцион стал одним из крупнейших за последние годы по объему заявок и заинтересованности компаний. Активность нефтяных гигантов свидетельствует об ожидании длительного дефицита энергоресурсов на глобальном рынке.
