Администрация Трампа не получила ни одной заявки на разработку нефтегазовых месторождений в заливе Кука на Аляске
Аукцион по продаже прав на бурение в заливе Кука на Аляске, инициированный администрацией Трампа, завершился безрезультатно. Ни одна компания не подала заявки на разработку нефтегазовых месторождений.
Первый аукцион по продаже прав на бурение в заливе Кука, инициированный в рамках новой энергетической стратегии Дональда Трампа, завершился безрезультатно из-за полного отсутствия интереса со стороны добывающих компаний. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Несмотря на намерения Белого дома расширить внутреннюю добычу и выставить на торги около 1 миллиона акров земли, нефтяные гиганты проигнорировали предложение. Эксперты связывают такой низкий спрос с высокой стоимостью разведки в этом регионе и общей тенденцией к сокращению добычи на Аляске, продолжающейся последние десятилетия.
Экономические препятствия на пути к энергетическому доминированию
Провал торгов подчеркивает сложность реализации планов администрации по интенсификации добычи ископаемого топлива в арктических и приарктических зонах. Высокие логистические издержки и сложные природные условия делают разработку месторождений в заливе Кука финансово рискованной для частного сектора даже при условии максимального политического содействия. Это первая из шести запланированных распродаж федеральных земель, предусмотренных новым законодательством, и отсутствие заявок становится серьезным вызовом для экономического курса президента.
Позиция профильного ведомства относительно дальнейших планов
Несмотря на отсутствие активности рынка, Бюро по управлению энергией океана заявляет о намерении продолжать регулярное выставление участков на аукционы. В ведомстве считают, что создание предсказуемого графика аренды является ключевым условием для привлечения инвестиций в будущем и обеспечения энергетической независимости страны.
Мы будем продолжать сохранять возможности аренды залива Кука, чтобы отрасль имела регулярный, предсказуемый федеральный график аренды, который гарантирует нам достижение американской программы доминирования в энергетике, предложенной президентом Трампом
