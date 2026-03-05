Администрация Трампа не получила ни одной заявки на разработку нефтегазовых месторождений в заливе Кука на Аляске

$43.450.22
4 марта, 20:04
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 12:44
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

путин освободит из плена двух венгров, ранее мобилизованных в ВСУ. Они покинут рф вместе с Сийярто - росСМИ
4 марта, 16:47
Иран наносит удары по судам США и Великобритании, перевозящим грузы для Израиля - КСИР
4 марта, 17:01
В Ираке полный блэкаут, причины пока не названы
4 марта, 17:19
Иранская ракета, летевшая в сторону Турции, была сбита американским эсминцем
4 марта, 17:51
США получат полный контроль над воздушным пространством Ирана в ближайшие часы - Белый дом
4 марта, 18:45
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожай
4 марта, 15:53
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 15:27
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 13:52
Что такое генеративный ИИ и как он работает4 марта, 11:48 • 38275 просмотра
Репутация клиники должна стать новым критерием отбора партнеров НСЗУ4 марта, 11:44 • 37844 просмотра
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Каролин Ливитт
Владимир Зеленский
Петер Сийярто
Иран
Соединённые Штаты
Украина
Белый дом
Европа
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни Бланко
4 марта, 15:04
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее Лондона
4 марта, 12:28
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуацией
3 марта, 17:13
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"
3 марта, 14:39
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сеть
3 марта, 12:11
Техника
Социальная сеть
Отопление
MIM-104 Patriot
FIFA (серия видеоигр)

Администрация Трампа не получила ни одной заявки на разработку нефтегазовых месторождений в заливе Кука на Аляске

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Аукцион по продаже прав на бурение в заливе Кука на Аляске, инициированный администрацией Трампа, завершился безрезультатно. Ни одна компания не подала заявки на разработку нефтегазовых месторождений.

Администрация Трампа не получила ни одной заявки на разработку нефтегазовых месторождений в заливе Кука на Аляске
Фото: Bloomberg

Первый аукцион по продаже прав на бурение в заливе Кука, инициированный в рамках новой энергетической стратегии Дональда Трампа, завершился безрезультатно из-за полного отсутствия интереса со стороны добывающих компаний. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Несмотря на намерения Белого дома расширить внутреннюю добычу и выставить на торги около 1 миллиона акров земли, нефтяные гиганты проигнорировали предложение. Эксперты связывают такой низкий спрос с высокой стоимостью разведки в этом регионе и общей тенденцией к сокращению добычи на Аляске, продолжающейся последние десятилетия.

Экономические препятствия на пути к энергетическому доминированию

Провал торгов подчеркивает сложность реализации планов администрации по интенсификации добычи ископаемого топлива в арктических и приарктических зонах. Высокие логистические издержки и сложные природные условия делают разработку месторождений в заливе Кука финансово рискованной для частного сектора даже при условии максимального политического содействия. Это первая из шести запланированных распродаж федеральных земель, предусмотренных новым законодательством, и отсутствие заявок становится серьезным вызовом для экономического курса президента.

Позиция профильного ведомства относительно дальнейших планов

Несмотря на отсутствие активности рынка, Бюро по управлению энергией океана заявляет о намерении продолжать регулярное выставление участков на аукционы. В ведомстве считают, что создание предсказуемого графика аренды является ключевым условием для привлечения инвестиций в будущем и обеспечения энергетической независимости страны.

Мы будем продолжать сохранять возможности аренды залива Кука, чтобы отрасль имела регулярный, предсказуемый федеральный график аренды, который гарантирует нам достижение американской программы доминирования в энергетике, предложенной президентом Трампом

– говорится на веб-сайте Бюро по управлению энергией океана.

Суд разрешил ConocoPhillips продолжить разведку нефти на Аляске
29.01.26, 00:14

Степан Гафтко

