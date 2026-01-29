Суд разрешил ConocoPhillips продолжить разведку нефти на Аляске

Федеральный судья США отклонила иск природоохранных организаций и представителей коренного населения, которые пытались остановить зимнюю программу бурения в Национальном нефтяном резерве Аляски. Решение позволяет компании ConocoPhillips Alaska продолжить разведочные работы, несмотря на заявления оппонентов о недостаточном анализе экологических рисков со стороны федерального правительства. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Судья окружного суда Шэрон Глисон постановила, что истцы не предоставили достаточных доказательств для остановки проекта на время рассмотрения основного дела. Экологические группы утверждали, что Бюро землепользования США ненадлежащим образом оценило влияние бурения на экосистему региона. В ответ ConocoPhillips заявила, что реализация программы является критически важной для сохранения прав на аренду территорий, а любая задержка нанесет значительный ущерб энергетической стратегии.

Инцидент с техникой не остановит проект

Рассмотрение дела происходило на фоне недавней аварии: на прошлой неделе мобильная буровая установка компании перевернулась во время транспортировки по заснеженной тундре. Юристы ConocoPhillips Alaska заверили суд, что этот инцидент не повлияет на общий график работ, поскольку компания уже подготовила запасное оборудование для замены поврежденного.

Решение суда стало важной победой для нефтяной отрасли, поскольку зимний период является единственным временем, когда возможно перемещение тяжелой техники по хрупкой арктической тундре без значительного ущерба для почвы. Продолжение разведки в Национальном нефтяном резерве открывает путь к наращиванию добычи углеводородов в регионе, что соответствует экономическим приоритетам нынешней администрации США.

