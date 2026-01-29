$42.960.17
Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
18:50 • 11191 просмотра
Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией
18:25 • 10605 просмотра
Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи
18:10 • 10964 просмотра
В Украине создают командование "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников
28 января, 15:19 • 14516 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
28 января, 15:18 • 17031 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
28 января, 14:57 • 12975 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
28 января, 14:19 • 24407 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
28 января, 11:48 • 23953 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
28 января, 10:05 • 27828 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжа
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык
Суд разрешил ConocoPhillips продолжить разведку нефти на Аляске

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Федеральный судья США отклонила иск природоохранных организаций, разрешив ConocoPhillips Alaska продолжить разведочные работы. Компания заявила, что реализация программы критически важна для сохранения прав на аренду территорий.

Суд разрешил ConocoPhillips продолжить разведку нефти на Аляске

Федеральный судья США отклонила иск природоохранных организаций и представителей коренного населения, которые пытались остановить зимнюю программу бурения в Национальном нефтяном резерве Аляски. Решение позволяет компании ConocoPhillips Alaska продолжить разведочные работы, несмотря на заявления оппонентов о недостаточном анализе экологических рисков со стороны федерального правительства. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Судья окружного суда Шэрон Глисон постановила, что истцы не предоставили достаточных доказательств для остановки проекта на время рассмотрения основного дела. Экологические группы утверждали, что Бюро землепользования США ненадлежащим образом оценило влияние бурения на экосистему региона. В ответ ConocoPhillips заявила, что реализация программы является критически важной для сохранения прав на аренду территорий, а любая задержка нанесет значительный ущерб энергетической стратегии.

Инцидент с техникой не остановит проект

Рассмотрение дела происходило на фоне недавней аварии: на прошлой неделе мобильная буровая установка компании перевернулась во время транспортировки по заснеженной тундре. Юристы ConocoPhillips Alaska заверили суд, что этот инцидент не повлияет на общий график работ, поскольку компания уже подготовила запасное оборудование для замены поврежденного.

Переговоры по Гренландии включают запрет на бурение для россии и Китая - NYT23.01.26, 16:16 • 4581 просмотр

Решение суда стало важной победой для нефтяной отрасли, поскольку зимний период является единственным временем, когда возможно перемещение тяжелой техники по хрупкой арктической тундре без значительного ущерба для почвы. Продолжение разведки в Национальном нефтяном резерве открывает путь к наращиванию добычи углеводородов в регионе, что соответствует экономическим приоритетам нынешней администрации США.

Нефтяные компании предложили 279 миллионов долларов за бурение в Мексиканском заливе10.12.25, 22:07 • 6325 просмотров

Степан Гафтко

