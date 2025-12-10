Нефтяные компании предложили 279 миллионов долларов за бурение в Мексиканском заливе

Нефтяные компании предложили 279 миллионов долларов за права на бурение в Мексиканском заливе во время первой из 30 запланированных продаж лизинговых соглашений в регионе, что стало частью усилий республиканской администрации, направленных на увеличение добычи ископаемого топлива в США. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Эта продажа, состоявшаяся в среду, является ключевым элементом политики президента Дональда Трампа по восстановлению энергетического доминирования страны.

Распродажа была обусловлена масштабным законопроектом о налогах и расходах, одобренным республиканцами летом. Согласно этому законодательству, компании будут платить 12,5% роялти за нефть, добытую из этих арендных соглашений.

Это самый низкий уровень роялти за глубоководное бурение с 2007 года. Тридцать компаний, включая отраслевых гигантов Chevron, Shell и BP, подали заявки, хотя общая сумма высоких заявок уменьшилась более чем на 100 миллионов долларов по сравнению с предыдущей продажей арендной платы в Мексиканском заливе, которая состоялась во времена бывшего президента-демократа Джо Байдена в декабре 2023 года.

Этот шаг происходит после того, как администрация Трампа недавно объявила о планах разрешить новое бурение у побережья Флориды и Калифорнии впервые за десятилетия.

Это вызвало негативную реакцию, в том числе со стороны республиканцев, обеспокоенных потенциальным влиянием такого бурения на туризм. Лора Роббинс, исполняющая обязанности директора региона Персидского залива Бюро управления океанской энергией (часть Министерства внутренних дел), прокомментировала, что "эта продажа отражает значительный шаг в усилиях федерального правительства по восстановлению энергетического доминирования США и продвижению ответственного развития офшорной энергетики".

