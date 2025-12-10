$42.180.11
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ Dashan
Зеленский подписал Бюджет-2026
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Нефтяные компании предложили 279 миллионов долларов за бурение в Мексиканском заливе

Киев • УНН

Первая продажа нефтяных лизинговых соглашений в Мексиканском заливе принесла 279 миллионов долларов от 30 компаний. Это часть усилий республиканцев по увеличению добычи ископаемого топлива в США.

Нефтяные компании предложили 279 миллионов долларов за бурение в Мексиканском заливе

Нефтяные компании предложили 279 миллионов долларов за права на бурение в Мексиканском заливе во время первой из 30 запланированных продаж лизинговых соглашений в регионе, что стало частью усилий республиканской администрации, направленных на увеличение добычи ископаемого топлива в США. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Эта продажа, состоявшаяся в среду, является ключевым элементом политики президента Дональда Трампа по восстановлению энергетического доминирования страны.

Распродажа была обусловлена масштабным законопроектом о налогах и расходах, одобренным республиканцами летом. Согласно этому законодательству, компании будут платить 12,5% роялти за нефть, добытую из этих арендных соглашений. 

Бразилия разрешила бурение нефтяной скважины вблизи Амазонки накануне климатического саммита21.10.25, 18:07 • 3426 просмотров

Это самый низкий уровень роялти за глубоководное бурение с 2007 года. Тридцать компаний, включая отраслевых гигантов Chevron, Shell и BP, подали заявки, хотя общая сумма высоких заявок уменьшилась более чем на 100 миллионов долларов по сравнению с предыдущей продажей арендной платы в Мексиканском заливе, которая состоялась во времена бывшего президента-демократа Джо Байдена в декабре 2023 года.

Этот шаг происходит после того, как администрация Трампа недавно объявила о планах разрешить новое бурение у побережья Флориды и Калифорнии впервые за десятилетия. 

США возобновляют разведку и добычу нефти и газа в природном заповеднике Аляски24.10.25, 04:00 • 4295 просмотров

Это вызвало негативную реакцию, в том числе со стороны республиканцев, обеспокоенных потенциальным влиянием такого бурения на туризм. Лора Роббинс, исполняющая обязанности директора региона Персидского залива Бюро управления океанской энергией (часть Министерства внутренних дел), прокомментировала, что "эта продажа отражает значительный шаг в усилиях федерального правительства по восстановлению энергетического доминирования США и продвижению ответственного развития офшорной энергетики".

Греция начинает бурение газа в Средиземном море на фоне климатического саммита COP30 - Politico06.11.25, 22:02 • 4120 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Аляска
Ассошиэйтед Пресс
Мексика
Калифорния
Бразилия
Дональд Трамп
Греция
Джо Байден
Флорида