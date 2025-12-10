Нафтові компанії запропонували $279 мільйонів за буріння в Мексиканській затоці

Нафтові компанії запропонували 279 мільйонів доларів за права на буріння в Мексиканській затоці під час першого з 30 запланованих продажів лізингових угод у регіоні, що стало частиною зусиль республіканської адміністрації, спрямованих на збільшення видобутку викопного палива у США. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Цей продаж, який відбувся у середу, є ключовим елементом політики президента Дональда Трампа щодо відновлення енергетичного домінування країни.

Розпродаж був обумовлений масштабним законопроєктом про податки та витрати, схваленим республіканцями влітку. Згідно з цим законодавством, компанії сплачуватимуть 12,5% роялті за нафту, видобуту з цих орендних угод.

Це найнижчий рівень роялті за глибоководне буріння з 2007 року. Тридцять компаній, включаючи галузевих гігантів Chevron, Shell та BP, подали заявки, хоча загальна сума високих заявок зменшилася більш ніж на 100 мільйонів доларів порівняно з попереднім продажем орендної плати в Мексиканській затоці, який відбувся за часів колишнього президента-демократа Джо Байдена у грудні 2023 року.

Цей крок відбувається після того, як адміністрація Трампа нещодавно оголосила про плани дозволити нове буріння біля узбережжя Флориди та Каліфорнії вперше за десятиліття.

Це викликало негативну реакцію, зокрема з боку республіканців, стурбованих потенційним впливом такого буріння на туризм. Лора Роббінс, виконуюча обов’язки директора регіону Перської затоки Бюро управління океанською енергією (частина Міністерства внутрішніх справ), прокоментувала, що "цей продаж відображає значний крок у зусиллях федерального уряду щодо відновлення енергетичного домінування США та просування відповідального розвитку офшорної енергетики".

