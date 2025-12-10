$42.180.11
ukenru
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
Зеленський підписав Бюджет-2026
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
"Справа Odrex" на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
Нафтові компанії запропонували $279 мільйонів за буріння в Мексиканській затоці

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Перший продаж нафтових лізингових угод у Мексиканській затоці приніс $279 мільйонів від 30 компаній. Це частина зусиль республіканців щодо збільшення видобутку викопного палива в США.

Нафтові компанії запропонували $279 мільйонів за буріння в Мексиканській затоці

Нафтові компанії запропонували 279 мільйонів доларів за права на буріння в Мексиканській затоці під час першого з 30 запланованих продажів лізингових угод у регіоні, що стало частиною зусиль республіканської адміністрації, спрямованих на збільшення видобутку викопного палива у США. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Цей продаж, який відбувся у середу, є ключовим елементом політики президента Дональда Трампа щодо відновлення енергетичного домінування країни.

Розпродаж був обумовлений масштабним законопроєктом про податки та витрати, схваленим республіканцями влітку. Згідно з цим законодавством, компанії сплачуватимуть 12,5% роялті за нафту, видобуту з цих орендних угод. 

Бразилія дозволила буріння нафтової свердловини поблизу Амазонки напередодні кліматичного саміту21.10.25, 18:07 • 3426 переглядiв

Це найнижчий рівень роялті за глибоководне буріння з 2007 року. Тридцять компаній, включаючи галузевих гігантів Chevron, Shell та BP, подали заявки, хоча загальна сума високих заявок зменшилася більш ніж на 100 мільйонів доларів порівняно з попереднім продажем орендної плати в Мексиканській затоці, який відбувся за часів колишнього президента-демократа Джо Байдена у грудні 2023 року.

Цей крок відбувається після того, як адміністрація Трампа нещодавно оголосила про плани дозволити нове буріння біля узбережжя Флориди та Каліфорнії вперше за десятиліття. 

США відновлюють розвідку та видобуток нафти й газу в природному заповіднику Аляски24.10.25, 04:00 • 4295 переглядiв

Це викликало негативну реакцію, зокрема з боку республіканців, стурбованих потенційним впливом такого буріння на туризм. Лора Роббінс, виконуюча обов’язки директора регіону Перської затоки Бюро управління океанською енергією (частина Міністерства внутрішніх справ), прокоментувала, що "цей продаж відображає значний крок у зусиллях федерального уряду щодо відновлення енергетичного домінування США та просування відповідального розвитку офшорної енергетики".

Греція починає буріння газу в Середземному морі на тлі кліматичного саміту COP30 - Politico06.11.25, 22:02 • 4120 переглядiв

Степан Гафтко

