США відновлюють розвідку та видобуток нафти й газу в природному заповіднику Аляски
Київ • УНН
Адміністрація президента США Дональда Трампа поновила розвідку та видобуток нафти й газу в Арктичному національному заповіднику дикої природи на півночі Аляски. Це рішення скасовує попередні обмеження адміністрації Джо Байдена та викликає занепокоєння екологічних організацій.
Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа поновлює розвідку та видобуток нафти й газу в Арктичному національному заповіднику дикої природи на півночі Аляски. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.
Деталі
Тепер нафтові та газові компанії знову зможуть орендувати ділянки прибережної зони ANWR для розробок, які адміністрація Джо Байдена раніше заборонила.
Міністерство внутрішніх справ США оголосило про повторне відкриття 1,56 мільйона акрів прибережної рівнини та скасування обмежень на буріння, зазначивши, що це сприятиме енергетичній незалежності країни, створенню робочих місць та економічному розвитку Аляски.
Шторм на Алясці: шкода настільки велика, що багато евакуйованих не повернуться додому місяцями18.10.25, 14:15 • 12284 перегляди
Губернатор Аляски Майк Данліві назвав рішення історичним і подякував Трампу за "виконання обіцянок перед штатом".
Зазначається, що екологічні організації, зокрема Alaska Wilderness League, засудили крок, попередивши про загрозу одній із найцінніших екосистем світу, де живуть білі ведмеді, північні олені та перелітні птахи.
Попри дозвіл, великі нафтогазові компанії наразі не проявляють інтересу до інвестицій у заповідник: торішній аукціон на 400 тисяч акрів за часів Байдена не отримав жодної заявки.
Рішення Трампа відповідає прагненню адміністрації збільшити виробництво енергії у США та задовольнити запити влади Аляски, водночас викликаючи занепокоєння екологів щодо впливу на місцеву фауну.
Планета у критичному стані через рекорд у споживанні вугілля та повільний перехід на чисту енергію - звіт22.10.25, 17:21 • 2764 перегляди