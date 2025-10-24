$41.760.01
США возобновляют разведку и добычу нефти и газа в природном заповеднике Аляски

Киев • УНН

 • 472 просмотра

Администрация президента США Дональда Трампа возобновила разведку и добычу нефти и газа в Арктическом национальном заповеднике дикой природы на севере Аляски. Это решение отменяет предыдущие ограничения администрации Джо Байдена и вызывает обеспокоенность экологических организаций.

США возобновляют разведку и добычу нефти и газа в природном заповеднике Аляски

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа возобновляет разведку и добычу нефти и газа в Арктическом национальном заповеднике дикой природы на севере Аляски. Об этом сообщает агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Теперь нефтяные и газовые компании снова смогут арендовать участки прибрежной зоны ANWR для разработок, которые администрация Джо Байдена ранее запретила.

Министерство внутренних дел США объявило о повторном открытии 1,56 миллиона акров прибрежной равнины и отмене ограничений на бурение, отметив, что это будет способствовать энергетической независимости страны, созданию рабочих мест и экономическому развитию Аляски.

Шторм на Аляске: ущерб настолько велик, что многие эвакуированные не вернутся домой месяцами18.10.25, 14:15 • 12284 просмотра

Губернатор Аляски Майк Данливи назвал решение историческим и поблагодарил Трампа за "выполнение обещаний перед штатом".

Отмечается, что экологические организации, в частности Alaska Wilderness League, осудили шаг, предупредив об угрозе одной из самых ценных экосистем мира, где обитают белые медведи, северные олени и перелетные птицы.

Несмотря на разрешение, крупные нефтегазовые компании пока не проявляют интереса к инвестициям в заповедник: прошлогодний аукцион на 400 тысяч акров во времена Байдена не получил ни одной заявки.

Решение Трампа соответствует стремлению администрации увеличить производство энергии в США и удовлетворить запросы властей Аляски, одновременно вызывая беспокойство экологов относительно влияния на местную фауну.

Планета в критическом состоянии из-за рекорда в потреблении угля и медленного перехода на чистую энергию - отчет22.10.25, 17:21 • 2758 просмотров

Вита Зеленецкая

