Суд дозволив ConocoPhillips продовжити розвідку нафти на Алясці

Федеральний суддя США відхилила позов природоохоронних організацій та представників корінного населення, які намагалися зупинити зимову програму буріння в Національному нафтовому резерві Аляски. Рішення дозволяє компанії ConocoPhillips Alaska продовжити розвідувальні роботи, попри заяви опонентів про недостатній аналіз екологічних ризиків з боку федерального уряду. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Суддя окружного суду Шерон Глісон постановила, що позивачі не надали достатніх доказів для зупинення проекту на час розгляду основної справи. Екологічні групи стверджували, що Бюро землекористування США неналежним чином оцінило вплив буріння на екосистему регіону. У відповідь ConocoPhillips заявила, що реалізація програми є критично важливою для збереження прав на оренду територій, а будь-яка затримка завдасть значних збитків енергетичній стратегії.

Інцидент з технікою не зупинить проєкт

Розгляд справи відбувався на тлі нещодавньої аварії: минулого тижня мобільна бурова установка компанії перекинулася під час транспортування засніженою тундрою. Юристи ConocoPhillips Alaska запевнили суд, що цей інцидент не вплине на загальний графік робіт, оскільки компанія вже підготувала запасне обладнання для заміни пошкодженого.

Переговори щодо Гренландії включають заборону буріння для росії та Китаю - NYT

Рішення суду стало важливою перемогою для нафтової галузі, оскільки зимовий період є єдиним часом, коли можливе переміщення важкої техніки тендітною арктичною тундрою без значної шкоди для ґрунту. Продовження розвідки в Національному нафтовому резерві відкриває шлях до нарощування видобутку вуглеводнів у регіоні, що відповідає економічним пріоритетам нинішньої адміністрації США.

Нафтові компанії запропонували $279 мільйонів за буріння в Мексиканській затоці