19:02 • 6994 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
18:50 • 11432 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
18:25 • 10790 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
18:10 • 11141 перегляди
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
28 січня, 15:19 • 14679 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
28 січня, 15:18 • 17185 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
28 січня, 14:57 • 13074 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
28 січня, 14:19 • 24465 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
28 січня, 11:48 • 23989 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
28 січня, 10:05 • 27857 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
Суд дозволив ConocoPhillips продовжити розвідку нафти на Алясці

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Федеральний суддя США відхилила позов природоохоронних організацій, дозволивши ConocoPhillips Alaska продовжити розвідувальні роботи. Компанія заявила, що реалізація програми є критично важливою для збереження прав на оренду територій.

Суд дозволив ConocoPhillips продовжити розвідку нафти на Алясці

Федеральний суддя США відхилила позов природоохоронних організацій та представників корінного населення, які намагалися зупинити зимову програму буріння в Національному нафтовому резерві Аляски. Рішення дозволяє компанії ConocoPhillips Alaska продовжити розвідувальні роботи, попри заяви опонентів про недостатній аналіз екологічних ризиків з боку федерального уряду. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Суддя окружного суду Шерон Глісон постановила, що позивачі не надали достатніх доказів для зупинення проекту на час розгляду основної справи. Екологічні групи стверджували, що Бюро землекористування США неналежним чином оцінило вплив буріння на екосистему регіону. У відповідь ConocoPhillips заявила, що реалізація програми є критично важливою для збереження прав на оренду територій, а будь-яка затримка завдасть значних збитків енергетичній стратегії.

Інцидент з технікою не зупинить проєкт

Розгляд справи відбувався на тлі нещодавньої аварії: минулого тижня мобільна бурова установка компанії перекинулася під час транспортування засніженою тундрою. Юристи ConocoPhillips Alaska запевнили суд, що цей інцидент не вплине на загальний графік робіт, оскільки компанія вже підготувала запасне обладнання для заміни пошкодженого.

Переговори щодо Гренландії включають заборону буріння для росії та Китаю - NYT23.01.26, 16:16 • 4581 перегляд

Рішення суду стало важливою перемогою для нафтової галузі, оскільки зимовий період є єдиним часом, коли можливе переміщення важкої техніки тендітною арктичною тундрою без значної шкоди для ґрунту. Продовження розвідки в Національному нафтовому резерві відкриває шлях до нарощування видобутку вуглеводнів у регіоні, що відповідає економічним пріоритетам нинішньої адміністрації США.

Нафтові компанії запропонували $279 мільйонів за буріння в Мексиканській затоці10.12.25, 22:07 • 6325 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Техніка
Енергетика
Аляска
Сполучені Штати Америки