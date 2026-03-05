Адміністрація Трампа не отримала жодної заявки на розробку нафтогазових родовищ у затоці Кука на Алясці

Перший аукціон із продажу прав на буріння в затоці Кука, ініційований у межах нової енергетичної стратегії Дональда Трампа, завершився безрезультатно через повну відсутність інтересу з боку видобувних компаній. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Попри наміри Білого дому розширити внутрішній видобуток і виставити на торги близько 1 мільйона акрів землі, нафтові гіганти проігнорували пропозицію. Експерти пов’язують такий низький попит із високою вартістю розвідки в цьому регіоні та загальною тенденцією до скорочення видобутку на Алясці, що триває останні десятиліття.

Провал торгів підкреслює складність реалізації планів адміністрації щодо інтенсифікації видобутку викопного палива в арктичних та приарктичних зонах. Високі логістичні витрати та складні природні умови роблять розробку родовищ у затоці Кука фінансово ризикованою для приватного сектору навіть за умови максимального політичного сприяння. Це перший із шести запланованих розпродажів федеральних земель, передбачених новим законодавством, і відсутність заявок стає серйозним викликом для економічного курсу президента.

Попри відсутність активності ринку, Бюро з управління енергією океану заявляє про намір продовжувати регулярне виставлення ділянок на аукціони. У відомстві вважають, що створення передбачуваного графіка оренди є ключовою умовою для залучення інвестицій у майбутньому та забезпечення енергетичної незалежності країни.

Ми продовжуватимемо зберігати можливості оренди затоки Кука, щоб галузь мала регулярний, передбачуваний федеральний графік оренди, який гарантуватиме нам досягнення американської програми домінування в енергетиці, запропонованої президентом Трампом