Адміністрація Трампа не отримала жодної заявки на розробку нафтогазових родовищ у затоці Кука на Алясці

$43.450.22
50.460.14
ukenru
4 березня, 20:04 • 8514 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 19857 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 31594 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 41151 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 28537 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 31043 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 56271 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 80431 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 67676 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 69138 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.5м/с
82%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
путін звільнить з полону двох угорців, яких раніше мобілізували до ЗСУ. Вони залишать рф разом із Сійярто - росЗМІ4 березня, 16:47 • 5944 перегляди
Іран завдає ударів по судах США та Британії, які перевозять вантажі для Ізраїлю - КВІР4 березня, 17:01 • 8292 перегляди
В Іраку повний блекаут, причини поки не названіVideo4 березня, 17:19 • 5348 перегляди
Іранська ракета, що летіла в бік Туреччини, була збита американським есмінцем4 березня, 17:51 • 4912 перегляди
США отримають повний контроль над повітряним простором Ірану найближчими годинами - Білий дім4 березня, 18:45 • 5164 перегляди
Публікації
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 22877 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 31590 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 41148 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює4 березня, 11:48 • 38351 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ4 березня, 11:44 • 37912 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Керолайн Левітт
Володимир Зеленський
Петер Сіярто
Актуальні місця
Іран
Сполучені Штати Америки
Україна
Білий дім
Європа
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 14110 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 28541 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 35720 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 43156 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 47015 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
MIM-104 Patriot
FIFA (серія відеоігор)

Адміністрація Трампа не отримала жодної заявки на розробку нафтогазових родовищ у затоці Кука на Алясці

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Аукціон з продажу прав на буріння в затоці Кука на Алясці, ініційований адміністрацією Трампа, завершився безрезультатно. Жодна компанія не подала заявки на розробку нафтогазових родовищ.

Адміністрація Трампа не отримала жодної заявки на розробку нафтогазових родовищ у затоці Кука на Алясці
Фото: Bloomberg

Перший аукціон із продажу прав на буріння в затоці Кука, ініційований у межах нової енергетичної стратегії Дональда Трампа, завершився безрезультатно через повну відсутність інтересу з боку видобувних компаній. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Попри наміри Білого дому розширити внутрішній видобуток і виставити на торги близько 1 мільйона акрів землі, нафтові гіганти проігнорували пропозицію. Експерти пов’язують такий низький попит із високою вартістю розвідки в цьому регіоні та загальною тенденцією до скорочення видобутку на Алясці, що триває останні десятиліття.

Економічні перешкоди на шляху до енергетичного домінування

Провал торгів підкреслює складність реалізації планів адміністрації щодо інтенсифікації видобутку викопного палива в арктичних та приарктичних зонах. Високі логістичні витрати та складні природні умови роблять розробку родовищ у затоці Кука фінансово ризикованою для приватного сектору навіть за умови максимального політичного сприяння. Це перший із шести запланованих розпродажів федеральних земель, передбачених новим законодавством, і відсутність заявок стає серйозним викликом для економічного курсу президента.

Позиція профільного відомства щодо подальших планів

Попри відсутність активності ринку, Бюро з управління енергією океану заявляє про намір продовжувати регулярне виставлення ділянок на аукціони. У відомстві вважають, що створення передбачуваного графіка оренди є ключовою умовою для залучення інвестицій у майбутньому та забезпечення енергетичної незалежності країни.

Ми продовжуватимемо зберігати можливості оренди затоки Кука, щоб галузь мала регулярний, передбачуваний федеральний графік оренди, який гарантуватиме нам досягнення американської програми домінування в енергетиці, запропонованої президентом Трампом

– йдеться на вебсайті Бюро з управління енергією океану.

Суд дозволив ConocoPhillips продовжити розвідку нафти на Алясці29.01.26, 00:14 • 3646 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Енергетика
Аляска
Білий дім
Bloomberg
Дональд Трамп