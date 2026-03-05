Адміністрація Трампа не отримала жодної заявки на розробку нафтогазових родовищ у затоці Кука на Алясці
Київ • УНН
Аукціон з продажу прав на буріння в затоці Кука на Алясці, ініційований адміністрацією Трампа, завершився безрезультатно. Жодна компанія не подала заявки на розробку нафтогазових родовищ.
Перший аукціон із продажу прав на буріння в затоці Кука, ініційований у межах нової енергетичної стратегії Дональда Трампа, завершився безрезультатно через повну відсутність інтересу з боку видобувних компаній. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Попри наміри Білого дому розширити внутрішній видобуток і виставити на торги близько 1 мільйона акрів землі, нафтові гіганти проігнорували пропозицію. Експерти пов’язують такий низький попит із високою вартістю розвідки в цьому регіоні та загальною тенденцією до скорочення видобутку на Алясці, що триває останні десятиліття.
Економічні перешкоди на шляху до енергетичного домінування
Провал торгів підкреслює складність реалізації планів адміністрації щодо інтенсифікації видобутку викопного палива в арктичних та приарктичних зонах. Високі логістичні витрати та складні природні умови роблять розробку родовищ у затоці Кука фінансово ризикованою для приватного сектору навіть за умови максимального політичного сприяння. Це перший із шести запланованих розпродажів федеральних земель, передбачених новим законодавством, і відсутність заявок стає серйозним викликом для економічного курсу президента.
Позиція профільного відомства щодо подальших планів
Попри відсутність активності ринку, Бюро з управління енергією океану заявляє про намір продовжувати регулярне виставлення ділянок на аукціони. У відомстві вважають, що створення передбачуваного графіка оренди є ключовою умовою для залучення інвестицій у майбутньому та забезпечення енергетичної незалежності країни.
Ми продовжуватимемо зберігати можливості оренди затоки Кука, щоб галузь мала регулярний, передбачуваний федеральний графік оренди, який гарантуватиме нам досягнення американської програми домінування в енергетиці, запропонованої президентом Трампом
