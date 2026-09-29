До суду скерували справу п’ятьох учасників схеми викрадення авто в ЄС

Правоохоронні органи України скерували до суду обвинувальний акт щодо п’ятьох учасників організованої групи, які входили до міжнародної схеми незаконного заволодіння дорогими автомобілями у країнах ЄС. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Розслідування проводилось в рамках міжнародної спецоперації Matador. За даними слідства, до угруповання входили понад 50 громадян різних країн, кожен із яких виконував свою роль.

У травні 2024 року правоохоронці провели близько 70 обшуків у Франції, Іспанії, Польщі, Латвії, Німеччині та Україні. У жовтні 2025 року учасникам групи повідомили про підозру. Як встановило слідство, з грудня 2022 року до травня 2023 року учасники групи за підробленими посвідченнями водія орендували автомобілі французьких прокатних компаній. Надалі їх передавали іншим учасникам, які змінювали ідентифікаційні дані авто та блокували GPS-сигнали.

Після цього автомобілі переправляли для легалізації, перепродажу або розбору на запчастини. У межах провадження встановлено незаконне заволодіння у Франції п’ятьма авто: Mercedes-Benz C-Class, BMW 218, Audi E-tron, BMW 420i та BMW 530 XDrive