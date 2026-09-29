В суд направили дело пятерых участников схемы хищения автомобилей в ЕС

$44.820.0350.970.16
ukenru
12:41 • 10230 просмотра
Лига наций: анонс матча Украина — Северная Ирландия
12:33 • 7712 просмотра
В Украине выделили более полумиллиарда гривен на резервные цифровые системы государства на фоне атак рф на дата-центры
11:25 • 12651 просмотра
МВФ прогнозирует Украине дефицит в $54 млрд к 2029 году - Bloomberg
10:29 • 14248 просмотра
"Послание москве четкое" - Рютте сделал новое заявление о поддержке НАТО Украины
08:08 • 17173 просмотра
Более 50 поездов отстают от графика на фоне атак рф - где и какие задержкиPhoto
29 сентября, 05:26 • 23319 просмотра
Над Украиной обезвредили запущенные рф "Циркон" и баллистику - подробности от ВС ВСУ
29 сентября, 04:35 • 27443 просмотра
Россия может бросить на фронт еще до 300 тысяч человек до конца года — «Мадьяр»
29 сентября, 04:29 • 23662 просмотра
Макрон после удара рф по НАН: «Это новое свидетельство презрения российского режима к науке и правде»Photo
29 сентября, 03:49 • 22399 просмотра
ВСУ уничтожили три российских танка в 65 км от фронта, хотя оккупанты закопали их в землю
29 сентября, 02:37 • 26632 просмотра
В России через неделю после "выборов" так и не смогли опубликовать полные результаты из-за "математических противоречий"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
3.9м/с
43%
757мм
Популярные новости
Что празднуют 29 сентября в Украине и мире 29 сентября, 04:05 • 12285 просмотра
В Киеве из-за ситуации с безопасностью изменили ряд маршрутов общественного транспорта29 сентября, 04:18 • 14311 просмотра
"Карма" — Безуглая после удара РФ по НАН обвинила академиков в том, что они "ничего не сделали для ПВО"Photo29 сентября, 04:45 • 16759 просмотра
Главный враг молодила - не мороз, а вода: как поливать, подкармливать и защищать растение29 сентября, 06:58 • 25414 просмотра
Андрей Шевченко празднует 50-летие: путь от "Динамо" до УАФPhotoVideo09:13 • 17927 просмотра
публикации
Синабоны дома: 5 рецептов пышных булочек с разными начинкамиPhoto12:47 • 4748 просмотра
Лига наций: анонс матча Украина — Северная Ирландия12:41 • 10226 просмотра
Андрей Шевченко празднует 50-летие: путь от "Динамо" до УАФPhotoVideo09:13 • 18039 просмотра
Главный враг молодила - не мороз, а вода: как поливать, подкармливать и защищать растение29 сентября, 06:58 • 25538 просмотра
«Ребёнок войны»: что на самом деле даёт статус и как его оформить28 сентября, 16:37 • 56118 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Кристен Михаль
Метте Фредериксен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Германия
Киевская область
Реклама
УНН Lite
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин впервые стала мамой29 сентября, 02:04 • 26368 просмотра
Али Лартер вышла на красную дорожку с 11-летней дочерью, которую называют её «двойником»29 сентября, 00:05 • 28810 просмотра
Мария Шрайвер показала редкие фотографии младшего сына от Арнольда ШварценеггераPhoto28 сентября, 23:06 • 27966 просмотра
Бен Стиллер рассказал, что помогло ему спасти брак после многолетней разлуки28 сентября, 22:05 • 26938 просмотра
Кличко подал заявление на временную опеку над дочерью после смерти Хайден Панеттьери28 сентября, 21:05 • 27561 просмотра
Актуальное
Техника
Ту-95
Бильд
НАСАМС
Хранитель

В суд направили дело пятерых участников схемы хищения автомобилей в ЕС

Киев • УНН

 • 576 просмотра

Пятерых украинцев будут судить за хищение пяти дорогих автомобилей во Франции в рамках международной операции Matador. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

В суд направили дело пятерых участников схемы хищения автомобилей в ЕС

Правоохранительные органы Украины направили в суд обвинительный акт в отношении пяти участников организованной группы, входивших в международную схему незаконного завладения дорогостоящими автомобилями в странах ЕС. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Расследование проводилось в рамках международной спецоперации Matador. По данным следствия, в группировку входили более 50 граждан разных стран, каждый из которых выполнял свою роль.

В мае 2024 года правоохранители провели около 70 обысков во Франции, Испании, Польше, Латвии, Германии и Украине. В октябре 2025 года участникам группы сообщили о подозрении. Как установило следствие, с декабря 2022 года по май 2023 года участники группы по поддельным водительским удостоверениям арендовали автомобили французских прокатных компаний. В дальнейшем их передавали другим участникам, которые изменяли идентификационные данные автомобилей и блокировали GPS-сигналы.

После этого автомобили переправляли для легализации, перепродажи или разбора на запчасти. В рамках производства установлено незаконное завладение во Франции пятью автомобилями: Mercedes-Benz C-Class, BMW 218, Audi E-tron, BMW 420i и BMW 530 XDrive

 - говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.

Пятерых обвиняемых будут судить за незаконное завладение транспортными средствами, подделку и использование заведомо поддельных документов - по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 27, ч. 3 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статей предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Украину экстрадировали еще одного участника мошеннической "букмекерской" схемы из Кривого Рога.

Евгений Устименко

Криминал и ЧПНовости МираАвто
Гражданский кодекс Украины
Обыск
Генеральный прокурор Украины
Латвия
Франция
Испания
Германия
Украина
Польша