В суд направили дело пятерых участников схемы хищения автомобилей в ЕС

Правоохранительные органы Украины направили в суд обвинительный акт в отношении пяти участников организованной группы, входивших в международную схему незаконного завладения дорогостоящими автомобилями в странах ЕС. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Расследование проводилось в рамках международной спецоперации Matador. По данным следствия, в группировку входили более 50 граждан разных стран, каждый из которых выполнял свою роль.

В мае 2024 года правоохранители провели около 70 обысков во Франции, Испании, Польше, Латвии, Германии и Украине. В октябре 2025 года участникам группы сообщили о подозрении. Как установило следствие, с декабря 2022 года по май 2023 года участники группы по поддельным водительским удостоверениям арендовали автомобили французских прокатных компаний. В дальнейшем их передавали другим участникам, которые изменяли идентификационные данные автомобилей и блокировали GPS-сигналы.

После этого автомобили переправляли для легализации, перепродажи или разбора на запчасти. В рамках производства установлено незаконное завладение во Франции пятью автомобилями: Mercedes-Benz C-Class, BMW 218, Audi E-tron, BMW 420i и BMW 530 XDrive - говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.

Пятерых обвиняемых будут судить за незаконное завладение транспортными средствами, подделку и использование заведомо поддельных документов - по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 27, ч. 3 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статей предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Украину экстрадировали еще одного участника мошеннической "букмекерской" схемы из Кривого Рога.