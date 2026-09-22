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Попытки расширить "серую зону" и бронетехника на осень - в Силах обороны раскрыли тактику россиян возле Доброполья

Киев • УНН

 • 820 просмотра

россия пытается расширить "серую зону" в районе Доброполья, но Силы обороны сдерживают атаки. Украинская разведка мешает противнику перебрасывать бронетехнику.

Попытки расширить "серую зону" и бронетехника на осень - в Силах обороны раскрыли тактику россиян возле Доброполья

Несмотря на попытки оккупантов расширить "серую зону" на Добропольском участке фронта, говорить о каких-либо больших достижениях врага не совсем соответствует действительности — Силы обороны максимально останавливают и обезвреживают противника. Тем временем на фоне начала осенней кампании ожидается активность вражеских бронегрупп, однако оккупантам крайне сложно перебрасывать технику в район Доброполья на фоне развития украинских средств разведки. Об этом рассказал начальник штаба дивизиона артиллерийской разведки отдельной артиллерийской бригады Национальной гвардии Украины Игорь Яременко в эфире телемарафона 22 сентября, пишет УНН.

Детали

"Мы прекрасно видим и понимаем, (...) что враг в принципе периодически увеличивает "серую зону", поскольку штурмовых действий действительно происходит очень много. Но, в свою очередь, Силы обороны максимально останавливают, обезвреживают врага, и большое значение уделяется инфильтрационным группам, которые постоянно выявляются и обезвреживаются. Поэтому сказать, что враг имеет какие-то большие достижения, — это не совсем соответствует действительности. Но благодаря тому, что это постоянное и большое количество штурмовых действий, плюс не будем забывать, что враг продолжает всё же тактику выжженной земли. То есть это постоянные артобстрелы, постоянные налёты большого количества БпЛА, ну и самое главное — это удары КАБами, которые просто разрушают и стирают с лица земли всю инфраструктуру любых городов и населённых пунктов, куда враг может дотянуться", — сказал Яременко.

"Силы обороны активно борются не только с инфильтрационными группами, но и разрабатывается очень много планов контрнаступательных действий. Мы прекрасно видим, что Силы обороны имеют в данном аспекте также успехи. Поэтому держим строй", — подчеркнул военный.

В то же время он указал, что "враг не собирается заканчивать боевые действия. Он постоянно меняет свои планы и дедлайны для захвата всей донецкой агломерации, но (…) эти планы, я считаю, недостижимы. Враг теряет бешеное количество личного состава".

Военный также отметил начало осенней кампании, с появлением густых туманов.

"Мы прекрасно понимаем, что уже вошли в осеннюю кампанию, (…) и именно под эту погоду враг пытается перебрасывать технику. И я думаю, что в ближайшее время мы увидим активность именно бронегрупп, которые враг в летнюю кампанию почти не использовал. Но подчеркну: Силы обороны за летнюю кампанию очень активно развили свои средства разведки", — сказал Яременко.

"Поэтому врагу крайне сложно перебрасывать именно в район Доброполья технику, поскольку с помощью таких средств, как оптические средства разведки, радиолокационные средства, не будем забывать об активной работе БпЛА, врагу крайне сложно незаметно выдвинуть свою бронетехнику и перебросить её на любой участок или отрезок фронта. Плюс не будем забывать, что активно работают так называемые Middle Strike — средства, которые постоянно уничтожают как логистические пути врага, так и, собственно, места отстоя, где враг максимально концентрирует и хранит свою технику", — отметил Яременко.

"Поэтому попытки у врага есть, но реалистично позитивных продвижений он почти не имеет", — подчеркнул военный.

Дополнение

Генштаб ВСУ в сводке за сутки 21 сентября отмечал, что самым горячим на фронте остаётся Покровское направление, где были отмечены и вражеские штурмы в районе Доброполья. 

На Покровском направлении украинские военные за минувшие сутки отбили 33 атаки противника из 248 на фронте.

Силы обороны поразили два российских НПЗ - Генштаб раскрыл результат22.09.26, 11:27 • 2346 просмотров

Юлия Шрамко

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