Наибольшим вызовом для дальнейшего развития кредитования остается сохранение повышенной ставки налога на прибыль банков в размере 50% в 2027 году. Об этом говорится в Обзоре банковского сектора за III квартал 2026 года, опубликованном Национальным банком Украины, передает УНН.

Детали

Украинский банковский сектор продолжает наращивать кредитование и сохраняет финансовую устойчивость. В сентябре 2026 года годовые темпы роста чистого гривневого кредитного портфеля бизнеса составили 32,9%.

По данным регулятора, в течение июля - сентября 2026 года основным и единственным источником прироста активов украинских банков стало кредитование. Несмотря на это, финансовые учреждения сократили объемы вложений в депозитные сертификаты НБУ и облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Чистый гривневый кредитный портфель предприятий продолжал расти, хотя темпы его увеличения несколько замедлились по сравнению с предыдущим кварталом. Несмотря на это, в сентябре годовой прирост кредитования бизнеса составил 32,9%, что свидетельствует о сохранении высокой кредитной активности.

Также в Нацбанке обратили внимание на постепенное усиление рисков. Несмотря на высокое качество кредитного портфеля, банки ожидают роста кредитного риска и увеличивают отчисления в резервы на покрытие возможных убытков. Сдерживать негативные последствия помогают меры банков по снижению долговой нагрузки на заемщиков, а также регуляторные решения НБУ. В частности, речь идет о поддержании доступа к финансированию предприятий, работающих в секторах, критически важных для обороноспособности и экономической устойчивости Украины.

Отдельное внимание регулятор уделил ситуации с привлечением средств населения и бизнеса. В третьем квартале объемы средств клиентов продолжали увеличиваться, однако медленнее, чем в предыдущем квартале. При этом срочные гривневые депозиты населения росли быстрее, чем средства на счетах до востребования. В НБУ отмечают, что такая тенденция способствует улучшению структуры фондирования банков, поскольку увеличивает долю средств, привлеченных на определенный срок.

Что угрожает дальнейшему кредитованию

По результатам проведенного стресс-тестирования Национальный банк подтвердил, что украинский банковский сектор остается устойчивым и достаточно капитализированным, несмотря на сложные экономические условия и военные риски.

В то же время одним из наибольших вызовов для банковской системы регулятор называет сохранение повышенной ставки налога на прибыль на уровне 50% в 2027 году. В НБУ предупреждают, что такая налоговая нагрузка может ограничить возможности банков наращивать собственный капитал, а следовательно, и сдерживать дальнейшее расширение кредитования бизнеса и населения.

Напомним

Ранее мы писали о том, что усиление российских атак на бизнес и инфраструктуру влияет на экономику Украины, сокращая ВВП и подталкивая инфляцию вверх. И негативные последствия этого будут ощущаться и в 2027 году.