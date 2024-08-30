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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В августе в госбюджет Украины поступило 386,2 миллиарда гривен

В августе в госбюджет Украины поступило 386,2 миллиарда гривен

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 16:13  •  8102 просмотра

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В августе бюджет Украины получил 386,2 млрд грн налогов и сборов. Дополнительно поступило 228,1 млрд грн международной помощи, в том числе 160,4 млрд грн от США и 67,7 млрд грн от ЕС.

В августе бюджет Украины получил 386,2 миллиарда гривен налогов, сборов и обязательных платежей. Об этом заявили в Министерстве финансов Украины, передает УНН.

Детали

По итогам августа поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 100,8 млрд грн, в том числе:

  • 42,2 млрд грн - налог на прибыль предприятий;
  • 21,3 млрд грн - налог на добавленную стоимость (собрано 33,5 млрд, возмещено - 12,2 млрд грн);
  • 17,0 млрд грн - налог на доходы физических лиц и военный сбор;
  • 12,7 млрд грн - акцизный налог;  
  • 4,9 млрд грн - рентная плата.

Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 51,1 млрд гривен.

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Кроме того, в августе в общий фонд государственного бюджета поступило 228,1 млрд грн средств в виде международной помощи (грантов), в частности 160,4 млрд грн - от США в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine) и 67,7 млрд грн - помощь от Европейского Союза, средства являются частью макрофинансовой помощи ЕС в рамках финансового инструмента Ukraine Facility.

В целом, по оперативным данным, по итогам августа 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 443,2 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, около 38,0 млрд грн (по состоянию на 29 августа) в виде ЕСВ поступило в фонды пенсионного и социального страхования

- подытожили в Минфине. 

Напомним,

Премьер-министр Шмыгаль сообщил заявил дефицит бюджета в 35 млрд долларов на 2025 год. Правительство знает, где найти 20 млрд, но 15 млрд остаются непокрытыми, возможно используют конфискованные российские активы.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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