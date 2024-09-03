Увеличение госбюджета на 500 млрд гривен: Рада приняла законопроект за основу

Верховная Рада приняла за основу правительственный законопроект, который предусматривает увеличение в 2024 году государственного бюджета на 500 млрд гривен.

Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и карточку законопроекта №11417.

Детали

Рада приняла только в первом чтении законопроект №11417 об увеличении бюджета в этом году на 500 млрд гривен. За основу - 301 - сообщил Железняк.

Он отметил, что закон сейчас находится в том виде, в котором был подан правительством, но ко второму чтению его будут менять согласно тем рекомендациям, которые дал комитет.

Как указывается в пояснительной записке к проекту закона, им предлагается скорректировать расходную часть общего фонда государственного бюджета на 434 млрд 603,5 млн гривен, в том числе увеличить расходы по отдельным бюджетным программам на 500 млрд 311,9 млн гривен (из них для сектора безопасности и обороны на 495 311,9 млн грн) и сократить расходы и предоставление кредитов на 65 млн 708,4 тыс. гривен.

Напомним,

В августе бюджет Украины получил 386,2 миллиарда гривен налогов, сборов и обязательных платежей.