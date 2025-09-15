Прожиточный минимум в Украине вырастет до 3209 гривен

Кабинет Министров Украины одобрил проект Государственного бюджета на 2026 год, который предусматривает увеличение прожиточного минимума до 3209 гривен с 1 января. В 2025 году прожиточный минимум остается на уровне 2920 гривен, как и в 2024 году.