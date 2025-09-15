$41.280.03
Прожиточный минимум в Украине вырастет до 3209 гривен

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Кабинет Министров Украины одобрил проект Государственного бюджета на 2026 год, который предусматривает увеличение прожиточного минимума до 3209 гривен с 1 января. В 2025 году прожиточный минимум остается на уровне 2920 гривен, как и в 2024 году.

Прожиточный минимум в Украине вырастет до 3209 гривен

Кабмин одобрил проект Государственного бюджета на 2026 год, который предусматривает повышение прожиточного минимума с 1 января до 3209 гривен. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

Прожиточный минимум на одного человека 3209 гривен в месяц с 1 января 2026 года

- сообщил Железняк.

Дополнение

В 2025 году прожиточный минимум и привязанные к нему социальные выплаты остаются на уровне 2024 года и в расчете на месяц составляют 2920 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:

  • детей в возрасте до 6 лет - 2563 гривны;
    • детей в возрасте от 6 до 18 лет - 3196 гривен;
      • трудоспособных лиц - 3028 гривен;
        • трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи, - 2102 гривны;
          • трудоспособных лиц, который применяется для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов, - 2102 гривны;
            • трудоспособных лиц, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, - 1600 гривен;
              • лиц, утративших трудоспособность, - 2361 гривна;
                • лиц, утративших трудоспособность, который применяется для определения размера доплаты за проживание на территориях радиоактивного загрязнения, в том числе по решениям суда, - 1600 гривен.

                  Прожиточный минимум - стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека, сохранения его здоровья набора продуктов питания, а также минимального набора непродовольственных товаров и минимального набора услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности.

                  Прожиточный минимум применяется для:

                  • общей оценки уровня жизни в Украине, что является основой для реализации социальной политики и разработки отдельных государственных социальных программ;
                    • установления размеров минимальной заработной платы и минимальной пенсии по возрасту, определения размеров социальной помощи, помощи семьям с детьми, помощи по безработице, а также стипендий и других социальных выплат исходя из требований Конституции Украины и законов Украины;
                      • определения права на назначение социальной помощи;
                        • определения государственных социальных гарантий и стандартов обслуживания и обеспечения в отраслях здравоохранения, образования, социального обслуживания и других;
                          • установления величины необлагаемого минимума доходов граждан;
                            • формирования госбюджета и местных бюджетов.

                              Также прожиточный минимум влияет на выплату алиментов. Минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка составляет не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Для ребенка до 6 лет - 1281,5 гривен, а для ребенка до 18 лет - 1598 гривен.

                              Прожиточный минимум влияет и на размер минимальной пенсии, которая рассчитывается из размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть минимальная пенсия в этом году составит 2361 гривну.

                              Дополнение

                              Минимальная зарплата в 2025 году остается на уровне 8000 грн, но повышение налогов на доходы физических лиц и военного сбора приведет к уменьшению суммы, которая будет поступать "на руки".

                              Минимальная зарплата - это показатель, который лежит в основе многих начислений, ставок и налогов. Размер минимальной зарплаты используют для расчета предельного размера суточных при командировке по Украине, компенсаций за вред здоровью, расчета оплаты дополнительных выходных дней, суммы больничных и декретных и т.д.

                              Павел Башинский

