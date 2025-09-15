Прожиточный минимум в Украине вырастет до 3209 гривен
Киев • УНН
Кабинет Министров Украины одобрил проект Государственного бюджета на 2026 год, который предусматривает увеличение прожиточного минимума до 3209 гривен с 1 января. В 2025 году прожиточный минимум остается на уровне 2920 гривен, как и в 2024 году.
Кабмин одобрил проект Государственного бюджета на 2026 год, который предусматривает повышение прожиточного минимума с 1 января до 3209 гривен. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
Детали
Прожиточный минимум на одного человека 3209 гривен в месяц с 1 января 2026 года
Дополнение
В 2025 году прожиточный минимум и привязанные к нему социальные выплаты остаются на уровне 2024 года и в расчете на месяц составляют 2920 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:
- детей в возрасте до 6
лет - 2563 гривны;
- детей в возрасте от 6
до 18 лет - 3196 гривен;
- трудоспособных лиц -
3028 гривен;
- трудоспособных лиц,
который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи, -
2102 гривны;
- трудоспособных лиц,
который применяется для определения должностных окладов работников других
государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также
работников налоговых и таможенных органов, - 2102 гривны;
- трудоспособных лиц,
который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной
прокуратуры, - 1600 гривен;
- лиц, утративших
трудоспособность, - 2361 гривна;
- лиц, утративших
трудоспособность, который применяется для определения размера доплаты за
проживание на территориях радиоактивного загрязнения, в том числе по решениям
суда, - 1600 гривен.
Прожиточный минимум - стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека, сохранения его здоровья набора продуктов питания, а также минимального набора непродовольственных товаров и минимального набора услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности.
Прожиточный минимум применяется для:
- общей оценки
уровня жизни в Украине, что является основой для реализации социальной политики и
разработки отдельных государственных социальных программ;
- установления
размеров минимальной заработной платы и минимальной пенсии по возрасту,
определения размеров социальной помощи, помощи семьям с детьми, помощи по
безработице, а также стипендий и других социальных выплат исходя из требований
Конституции Украины и законов Украины;
- определения права на
назначение социальной помощи;
- определения
государственных социальных гарантий и стандартов обслуживания и обеспечения в
отраслях здравоохранения, образования, социального обслуживания и других;
- установления
величины необлагаемого минимума доходов граждан;
- формирования
госбюджета и местных бюджетов.
Также прожиточный минимум влияет на выплату алиментов. Минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка составляет не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Для ребенка до 6 лет - 1281,5 гривен, а для ребенка до 18 лет - 1598 гривен.
Прожиточный минимум влияет и на размер минимальной пенсии, которая рассчитывается из размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть минимальная пенсия в этом году составит 2361 гривну.
Дополнение
Минимальная зарплата в 2025 году остается на уровне 8000 грн, но повышение налогов на доходы физических лиц и военного сбора приведет к уменьшению суммы, которая будет поступать "на руки".
Минимальная зарплата - это показатель, который лежит в основе многих начислений, ставок и налогов. Размер минимальной зарплаты используют для расчета предельного размера суточных при командировке по Украине, компенсаций за вред здоровью, расчета оплаты дополнительных выходных дней, суммы больничных и декретных и т.д.