19:55
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Графіки відключень електроенергії
11 листопада, 14:28
11 листопада, 12:30
Інфляція в Україні продовжує сповільнюватися – до 10,9% у річному вимірі – Держстат

Київ • УНН

 • 2456 перегляди

Інфляція в Україні сповільнилася до 10,9% у річному вимірі у жовтні, а місячне зростання цін склало 0,9%. Фактична інфляція перевищила прогнозні показники через повільніше здешевлення сирих продуктів харчування.

Інфляція в Україні продовжує сповільнюватися – до 10,9% у річному вимірі – Держстат

У жовтні 2025 року інфляція в Україні сповільнилася до 10,9% у річному вимірі, а у місячному зростання цін склало 0,9%, повідомляє Державна служба статистики. Про це йдеться у матеріалі НБУ, пише УНН.

Деталі

Фактична інфляція дещо перевищила прогнозні показники через повільніше здешевлення сирих продуктів харчування, тоді як базова інфляція залишилася нижчою за очікувану завдяки уповільненню зростання цін на послуги та непродовольчі товари.

Гривня відіграє у долара, але просідає до євро: курс НБУ на 11 листопада11.11.25, 08:00 • 4536 переглядiв

Серед продуктів харчування падіння цін на овочі поглибилося до -21,5% р/р, насамперед через овочі борщового набору, тоді як помідори здешевшали повільніше, а огірки подорожчали. Темпи подорожчання борошна, яєць та м’яса стабілізувалися або сповільнилися, натомість крупи та молоко дорожчали швидше.

Базова інфляція знизилася до 10,2%, а подорожчання оброблених продуктів – до 15,6% р/р, зокрема через уповільнення зростання цін на молочну продукцію, хліб, соняшникову олію та безалкогольні напої. Темпи зростання цін на послуги зменшилися до 13,8%, відображаючи часткове послаблення дисбалансів на ринку праці.

Наприкінці року очікується подальше сповільнення інфляції завдяки достатній пропозиції продовольства та заходам монетарної політики НБУ, спрямованим на підтримання інтересу до гривневих активів і стійкості валютного ринку 

– йдеться у повідомленні статистики.

SWIFT переходить на цифрову епоху: всі міжнародні платежі працюватимуть за єдиним стандартом – Мінфін10.11.25, 16:37 • 4084 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаФінанси
SWIFT
Свіфт
Національний банк України
Україна