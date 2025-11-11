Інфляція в Україні продовжує сповільнюватися – до 10,9% у річному вимірі – Держстат

У жовтні 2025 року інфляція в Україні сповільнилася до 10,9% у річному вимірі, а у місячному зростання цін склало 0,9%, повідомляє Державна служба статистики. Про це йдеться у матеріалі НБУ, пише УНН.

Фактична інфляція дещо перевищила прогнозні показники через повільніше здешевлення сирих продуктів харчування, тоді як базова інфляція залишилася нижчою за очікувану завдяки уповільненню зростання цін на послуги та непродовольчі товари.

Гривня відіграє у долара, але просідає до євро: курс НБУ на 11 листопада

Серед продуктів харчування падіння цін на овочі поглибилося до -21,5% р/р, насамперед через овочі борщового набору, тоді як помідори здешевшали повільніше, а огірки подорожчали. Темпи подорожчання борошна, яєць та м’яса стабілізувалися або сповільнилися, натомість крупи та молоко дорожчали швидше.

Базова інфляція знизилася до 10,2%, а подорожчання оброблених продуктів – до 15,6% р/р, зокрема через уповільнення зростання цін на молочну продукцію, хліб, соняшникову олію та безалкогольні напої. Темпи зростання цін на послуги зменшилися до 13,8%, відображаючи часткове послаблення дисбалансів на ринку праці.

Наприкінці року очікується подальше сповільнення інфляції завдяки достатній пропозиції продовольства та заходам монетарної політики НБУ, спрямованим на підтримання інтересу до гривневих активів і стійкості валютного ринку