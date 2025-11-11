Инфляция в Украине продолжает замедляться – до 10,9% в годовом измерении – Госстат
Инфляция в Украине замедлилась до 10,9% в годовом измерении в октябре, а месячный рост цен составил 0,9%. Фактическая инфляция превысила прогнозные показатели из-за более медленного удешевления сырых продуктов питания.
В октябре 2025 года инфляция в Украине замедлилась до 10,9% в годовом исчислении, а в месячном росте цен составила 0,9%, сообщает Государственная служба статистики. Об этом говорится в материале НБУ, пишет УНН.
Фактическая инфляция несколько превысила прогнозные показатели из-за более медленного удешевления сырых продуктов питания, тогда как базовая инфляция осталась ниже ожидаемой благодаря замедлению роста цен на услуги и непродовольственные товары.
Среди продуктов питания падение цен на овощи углубилось до -21,5% г/г, прежде всего из-за овощей борщевого набора, тогда как помидоры подешевели медленнее, а огурцы подорожали. Темпы подорожания муки, яиц и мяса стабилизировались или замедлились, зато крупы и молоко дорожали быстрее.
Базовая инфляция снизилась до 10,2%, а подорожание обработанных продуктов – до 15,6% г/г, в частности из-за замедления роста цен на молочную продукцию, хлеб, подсолнечное масло и безалкогольные напитки. Темпы роста цен на услуги уменьшились до 13,8%, отражая частичное ослабление дисбалансов на рынке труда.
В конце года ожидается дальнейшее замедление инфляции благодаря достаточному предложению продовольствия и мерам монетарной политики НБУ, направленным на поддержание интереса к гривневым активам и устойчивости валютного рынка
