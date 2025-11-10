SWIFT переходит в цифровую эпоху: все международные платежи будут работать по единому стандарту – Минфин

$41.980.11
48.510.02
ukenru
13:36 • 22418 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
13:10 • 30384 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
12:12 • 27051 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02 • 41054 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 78465 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:28 • 40497 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17 • 44133 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
10 ноября, 04:17 • 38703 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
10 ноября, 00:30 • 30800 просмотра
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
9 ноября, 12:22 • 54506 просмотра
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
1м/с
79%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
россиянам нужны не территории, а уничтожение Украины как нации и государства - Зеленский10 ноября, 08:49 • 22843 просмотра
В большинстве областей графики отключений света до конца суток, потребление высокое - Укрэнерго10 ноября, 08:51 • 20815 просмотра
Галущенко и Гринчук могут потерять свои должности: в Раду внесли соответствующие заявление и постановление10 ноября, 09:27 • 38232 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10:51 • 44755 просмотра
Масштабная коррупционная схема в энергетике: САП обнародовала новые детали расследования10:55 • 42411 просмотра
публикации
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto14:34 • 8790 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto13:36 • 22436 просмотра
"Разорвать нельзя оставить": как МОН и нардеп Гришина покрывают влияние беглого взяточника Одарченко на университет в Харькове13:27 • 13291 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
13:10 • 30420 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 78484 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Кудряшов
Оксен Лисовой
Михаил Федоров
Елена Зеленская
Актуальные места
Украина
Италия
Бразилия
Великобритания
Франция
Реклама
УНН Lite
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto13:25 • 10955 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10:51 • 44931 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 67571 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 115460 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 183188 просмотра
Актуальное
Техника
Северный поток
Отопление
Социальная сеть
СВИФТ

SWIFT переходит в цифровую эпоху: все международные платежи будут работать по единому стандарту – Минфин

Киев • УНН

 • 1856 просмотра

SWIFT полностью переходит на цифровой стандарт ISO 20022 CBPR+, который синхронизирует банковские системы 11 000 финансовых учреждений. Это обновление позволит осуществлять международные переводы в едином цифровом формате, совместимом с блокчейнами и CBDC.

SWIFT переходит в цифровую эпоху: все международные платежи будут работать по единому стандарту – Минфин

22 ноября 2025 года глобальная платежная система SWIFT полностью переходит на новый цифровой стандарт ISO 20022 CBPR+, который заменяет старый формат банковских сообщений SWIFT MT. Это станет одним из самых масштабных обновлений в современной истории финансовой инфраструктуры. Об этом сообщает Министерство финансов Украины, пишет УНН.

Подробности

Как сообщил директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров, обновление синхронизирует банковские системы более 11 000 финансовых учреждений из 200 стран мира. Отныне все международные переводы будут осуществляться в едином цифровом формате, который полностью совместим с блокчейнами и цифровыми валютами центральных банков (CBDC).

Итак, после 22 ноября 2025 года начинается новая эра, когда каждое движение капитала становится цифровым отслеживаемым, а ликвидность – программируемой. И с января следующего 2026 года стартует активная интеграция CBDC и токенизированных активов – фактический переход к новой денежной системе 

– написал Гончаров.

Доллар снова дешевле 42 грн: НБУ установил курс валют на понедельник10.11.25, 08:00 • 5710 просмотров

Процесс перехода происходит поэтапно:

  • 17 ноября 2025 г. – официальное включение стандарта ISO 20022;
    • 17–24 ноября – глобальное окно синхронизации между Европой, Азией и США;
      • 22 ноября – полный переход на новую систему.

        Новый формат уже интегрирован с рядом блокчейн-платформ: Ripple (XRP) – межбанковские расчеты и CBDC-платежи; Stellar (XLM) – трансграничные переводы; Algorand (ALGO) – токенизация активов; Hedera (HBAR) – государственные реестры; Quant (QNT) – мост между банками и блокчейнами.

        Да, друзья, это конец бумажных расчетов и начало цифрового контроля, где блокчейн становится частью официальной банковской инфраструктуры. Посмотрим, как этот глобальный апгрейд финансового кода начнет работать у нас в Украине 

        – подытожил Гончаров.

        Финансовые гиганты Украины: пять госпредприятий вошли в топ по выручке в III квартале 2025 года07.11.25, 17:16 • 2655 просмотров

        Степан Гафтко

        ЭкономикаТехнологииФинансы
        Кабинет Министров Украины
        СВИФТ
        Министерство финансов Украины
        Азия
        Европа
        Украина