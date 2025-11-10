SWIFT переходит в цифровую эпоху: все международные платежи будут работать по единому стандарту – Минфин
SWIFT полностью переходит на цифровой стандарт ISO 20022 CBPR+, который синхронизирует банковские системы 11 000 финансовых учреждений. Это обновление позволит осуществлять международные переводы в едином цифровом формате, совместимом с блокчейнами и CBDC.
22 ноября 2025 года глобальная платежная система SWIFT полностью переходит на новый цифровой стандарт ISO 20022 CBPR+, который заменяет старый формат банковских сообщений SWIFT MT. Это станет одним из самых масштабных обновлений в современной истории финансовой инфраструктуры. Об этом сообщает Министерство финансов Украины, пишет УНН.
Как сообщил директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров, обновление синхронизирует банковские системы более 11 000 финансовых учреждений из 200 стран мира. Отныне все международные переводы будут осуществляться в едином цифровом формате, который полностью совместим с блокчейнами и цифровыми валютами центральных банков (CBDC).
Итак, после 22 ноября 2025 года начинается новая эра, когда каждое движение капитала становится цифровым отслеживаемым, а ликвидность – программируемой. И с января следующего 2026 года стартует активная интеграция CBDC и токенизированных активов – фактический переход к новой денежной системе
Процесс перехода происходит поэтапно:
- 17 ноября 2025 г. – официальное включение стандарта ISO 20022;
- 17–24 ноября – глобальное окно синхронизации между Европой, Азией и США;
- 22 ноября – полный переход на новую систему.
Новый формат уже интегрирован с рядом блокчейн-платформ: Ripple (XRP) – межбанковские расчеты и CBDC-платежи; Stellar (XLM) – трансграничные переводы; Algorand (ALGO) – токенизация активов; Hedera (HBAR) – государственные реестры; Quant (QNT) – мост между банками и блокчейнами.
Да, друзья, это конец бумажных расчетов и начало цифрового контроля, где блокчейн становится частью официальной банковской инфраструктуры. Посмотрим, как этот глобальный апгрейд финансового кода начнет работать у нас в Украине
