Доллар снова дешевле 42 грн: НБУ установил курс валют на понедельник

По состоянию на понедельник, 10 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 41,98 гривны за один доллар. Официальный курс в пятницу составлял 42,08 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 48,51. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 41,9782 грн (-10 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,5058 грн (-1 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,4170 грн. (+1 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 понедельника:

в банках доллар торгуется по курсу 41,80-42,25 грн, евро по 48,17-48,85 грн, злотый по 11,00 -11,80 грн;

на межбанке курсы составляют 41,80-41,84 грн/долл. и 48,40-48,43 грн/евро.

Напомним

Наличных денег в обращении в Украине с начала года увеличилось более чем на 8% - до 890,1 млрд грн, больше всего "на руках" банкнот номиналом 500 гривен, а меньше всего - 50-гривневых, сообщили в НБУ.

