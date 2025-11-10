Долар знову дешевше 42 грн: НБУ встановив курс валют на понеділок

$41.960.02
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26299 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34696 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 51867 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33644 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50146 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41172 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22932 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24842 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26276 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Популярнi новини
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18428 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 10969 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17273 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo19:26 • 8840 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5346 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 51868 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45680 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50146 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41172 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94034 перегляди
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Олександр Сирський
Україна
Велика Британія
Німеччина
Ізраїль
Сектор Газа
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5474 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 29947 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35215 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 60914 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136891 перегляди
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

Долар знову дешевше 42 грн: НБУ встановив курс валют на понеділок

Київ • УНН

 • 5980 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 10 листопада на рівні 41,98 гривні. Офіційний курс євро становить 48,51 гривні, а злотого – 11,4170 гривні.

Долар знову дешевше 42 грн: НБУ встановив курс валют на понеділок

Станом на понеділок, 10 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 41,98 гривні за один долар. Офіційний курс у п'ятницю становив 42,08 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 48,51. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ. 

Деталі

Офіційний курс долара становить: 41,9782 грн (-10 коп.). за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,5058 грн (-1 коп.). за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,4170 грн. (+1 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 понеділка:

  • у банках долар торгується за курсом 41,80-42,25 грн, євро за 48,17-48,85 грн, злотий за 11,00 -11,80 грн;
    • на міжбанку курси становлять 41,80-41,84 грн/дол. та 48,40-48,43 грн/євро.

      Нагадаємо

      Готівки в обігу в Україні з початку року побільшало на понад 8% - до 890,1 млрд грн, найбільше "на руках" банкнот номіналом 500 гривень, а найменше - 50-гривневих, повідомили в НБУ.

      Бюджетні надходження від ФОПів зросли на 10% та перевищили довоєнний рівень - звіт06.11.25, 15:10 • 2333 перегляди

      Вадим Хлюдзинський

      Злотий
      Національний банк України