Долар знову дешевше 42 грн: НБУ встановив курс валют на понеділок
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс долара на 10 листопада на рівні 41,98 гривні. Офіційний курс євро становить 48,51 гривні, а злотого – 11,4170 гривні.
Станом на понеділок, 10 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 41,98 гривні за один долар. Офіційний курс у п'ятницю становив 42,08 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 48,51. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 41,9782 грн (-10 коп.). за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,5058 грн (-1 коп.). за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,4170 грн. (+1 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 понеділка:
- у банках долар торгується за курсом 41,80-42,25 грн, євро за 48,17-48,85 грн, злотий за 11,00 -11,80 грн;
- на міжбанку курси становлять 41,80-41,84 грн/дол. та 48,40-48,43 грн/євро.
Нагадаємо
Готівки в обігу в Україні з початку року побільшало на понад 8% - до 890,1 млрд грн, найбільше "на руках" банкнот номіналом 500 гривень, а найменше - 50-гривневих, повідомили в НБУ.
