Ексклюзив
14:11 • 4706 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
12:47 • 10913 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
12:10 • 13455 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
11:26 • 14477 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 36233 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 31676 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 35521 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 49303 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 38545 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 32328 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Бюджетні надходження від ФОПів зросли на 10% та перевищили довоєнний рівень - звіт

Київ • УНН

 • 890 перегляди

За 9 місяців 2025 року український бюджет отримав 44,18 млрд грн єдиного податку від ФОПів, що на 10% більше, ніж торік, і в 1,8 раза більше, ніж до повномасштабного вторгнення. Кількість ФОПів майже не змінилася, а Київ, Львівщина та Дніпропетровщина стали головними донорами місцевих бюджетів.

Бюджетні надходження від ФОПів зросли на 10% та перевищили довоєнний рівень - звіт

При майже незмінній кількості ФОПів, бюджет отримав на 10% більше, ніж торік та навіть перевищив дохід, отриманий до 2022 року. Передає УНН із посиланням на Опендатабот.

Деталі

В український бюджет додано 44,18 мільярди гривень від єдиного податку, який фопи сплатили за 9 місяців 2025 року. 

Згідно зі статистикою Опендатабот, зазначена сума доходу перевищує на 10% надходження у відповідний період 2024 року. Крім того, 9-місячний результат поточного року у 1,8 раза більше, ніж до повномасштабного вторгнення росії. 

Кількість ФОПів за офіційними даними майже не змінилася. Збільшення лише на +0,75%, водночас дохід до бюджетів вище

- передає матеріал Опендатабот.

Визначено, які регіони є головними донорами місцевих бюджетів:

  • Київ (9,75 млрд грн);
    • Львівщина (3,99 млрд);
      • Дніпропетровщина (3,87 млрд).

        Справжні герої року — Чернівецька область, де надходження зросли на 15%

        - передає матеріал на основі доступу до публічних реєстрів громадян і бізнесу.

        Рівненщина, Кіровоградська й Полтавська області підвищили надходження на +13%.

        В Україні за дев’ять місяців 2025 року зареєстрували понад 225 тисяч нових ФОПів – інфографіка03.10.25, 10:23 • 3417 переглядiв

        Також зазначено, що єдиний податок лишається фінансовою опорою громад.

        Лідером є столиця України - єдиний податок сформував 12% доходів місцевого бюджету.

        • на Львівщині - 9,7%;
          • Київська область - доходи від ЄП на рівні 9,4%.

            Нагадаємо

            Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що передбачає підвищення податку на прибуток для банків до 50% у 2026 році. Це рішення, яке діятиме до першого кварталу 2027 року, має на меті стабільне наповнення держбюджету.

            Понад 900 тисяч українців відкрили ФОП автоматично - Міністерство юстиції05.11.25, 10:37 • 3152 перегляди

            Ігор Тележніков

            ЕкономікаФінанси
            Державний бюджет
            Війна в Україні
            Чернівецька область
            Львівська область
            Рівненська область
            Київська область
            Кіровоградська область
            Полтавська область
            Дніпропетровська область
            Україна
            Київ