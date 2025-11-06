Бюджетні надходження від ФОПів зросли на 10% та перевищили довоєнний рівень - звіт

При майже незмінній кількості ФОПів, бюджет отримав на 10% більше, ніж торік та навіть перевищив дохід, отриманий до 2022 року. Передає УНН із посиланням на Опендатабот.

В український бюджет додано 44,18 мільярди гривень від єдиного податку, який фопи сплатили за 9 місяців 2025 року.

Згідно зі статистикою Опендатабот, зазначена сума доходу перевищує на 10% надходження у відповідний період 2024 року. Крім того, 9-місячний результат поточного року у 1,8 раза більше, ніж до повномасштабного вторгнення росії.

Кількість ФОПів за офіційними даними майже не змінилася. Збільшення лише на +0,75%, водночас дохід до бюджетів вище

Визначено, які регіони є головними донорами місцевих бюджетів:

Справжні герої року — Чернівецька область, де надходження зросли на 15%