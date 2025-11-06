Бюджетні надходження від ФОПів зросли на 10% та перевищили довоєнний рівень - звіт
Київ • УНН
За 9 місяців 2025 року український бюджет отримав 44,18 млрд грн єдиного податку від ФОПів, що на 10% більше, ніж торік, і в 1,8 раза більше, ніж до повномасштабного вторгнення. Кількість ФОПів майже не змінилася, а Київ, Львівщина та Дніпропетровщина стали головними донорами місцевих бюджетів.
При майже незмінній кількості ФОПів, бюджет отримав на 10% більше, ніж торік та навіть перевищив дохід, отриманий до 2022 року. Передає УНН із посиланням на Опендатабот.
Деталі
В український бюджет додано 44,18 мільярди гривень від єдиного податку, який фопи сплатили за 9 місяців 2025 року.
Згідно зі статистикою Опендатабот, зазначена сума доходу перевищує на 10% надходження у відповідний період 2024 року. Крім того, 9-місячний результат поточного року у 1,8 раза більше, ніж до повномасштабного вторгнення росії.
Кількість ФОПів за офіційними даними майже не змінилася. Збільшення лише на +0,75%, водночас дохід до бюджетів вище
Визначено, які регіони є головними донорами місцевих бюджетів:
- Київ (9,75 млрд грн);
- Львівщина (3,99 млрд);
- Дніпропетровщина (3,87 млрд).
Справжні герої року — Чернівецька область, де надходження зросли на 15%
Рівненщина, Кіровоградська й Полтавська області підвищили надходження на +13%.
Також зазначено, що єдиний податок лишається фінансовою опорою громад.
Лідером є столиця України - єдиний податок сформував 12% доходів місцевого бюджету.
- на Львівщині - 9,7%;
- Київська область - доходи від ЄП на рівні 9,4%.
