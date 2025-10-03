В Україні за дев’ять місяців 2025 року зареєстрували понад 225 тисяч нових ФОПів – інфографіка

За даними Єдиного державного реєстру, від початку року в Україні з’явилося понад 225 тисяч нових фізичних осіб-підприємців. Це майже стільки ж, як і торік, однак кількість закритих бізнесів зросла на 11%. Про це повідомляє Опендатабот, пише УНН.

Деталі

За дев’ять місяців 2025 року зареєстровано 225 046 нових ФОПів, що практично відповідає показникам минулого року. Після відносного спаду на початку року, темпи підприємницької активності поступово відновлювалися: у січні було відкрито 21,4 тисячі бізнесів, а у вересні – вже рекордні 29,6 тисячі.

Втім, паралельно 213 293 підприємці закрили свою діяльність, що на 11% більше, ніж у 2024 році. Понад 45 тисяч із них були зареєстровані лише торік, що свідчить про вразливість нових бізнесів. Попри це, баланс лишається позитивним: цьогоріч з’явилося на 15 тисяч підприємців більше, ніж припинило роботу.

Найбільше нових ФОПів з’явилося у Києві (30,5 тис.), на Дніпропетровщині (22,2 тис.) та Львівщині (17,2 тис.). Далі йдуть Київська (16,7 тис.) і Одеська області (16,4 тис.). Найбільше закриттів також зафіксовано у столиці (27,5 тис.), Дніпропетровській (19,1 тис.) та Харківській областях (17,7 тис.).

Традиційно найбільш популярною сферою для нових підприємців залишається роздрібна торгівля (29% від загальної кількості), а також оптова торгівля, IT, ресторанний бізнес та інформаційні послуги. Саме в цих секторах відбулося й найбільше закриттів.

Цікаво, що шість із десяти нових ФОПів відкривають жінки. У Сумській області їхня частка перевищила 63%. Жінки переважно йдуть у сферу послуг, освіту, медицину та виробництво одягу, тоді як чоловіки – у логістику, будівництво та ремонт.

Продовжує зростати й активність іноземців: у 2025 році нерезиденти зареєстрували 1 648 нових ФОПів, серед них найбільше громадян Азербайджану, Росії, Узбекистану, Молдови та Вірменії.

