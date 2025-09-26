ФОП та самозайняті отримають розширене право не сплачувати ЄСВ за себе з 1 жовтня - ДПС

В Україні набрали чинності зміни до законодавства, які спрощують умови звільнення від сплати єдиного соціального внеску для фізичних осіб-підприємців та інших самозайнятих громадян. Відтепер для тих, за кого ЄСВ уже сплатив роботодавець, не обов’язково мати основне місце роботи, аби скористатися пільгою. Про це повідомляє Державна податкова служба, пише УНН.

Згідно з оновленими правилами, з 1 жовтня 2025 року діятимуть лише дві вимоги для звільнення від додаткової сплати внеску: роботодавець (у тому числі резидент "Дія Сіті") сплатив за особу ЄСВ, а також ж сума внеску не є меншою за мінімальний страховий платіж.

Якщо ж роботодавцем сплачено менше мінімального страхового внеску, ФОП чи інша самозайнята особа самостійно визначають базу нарахування ЄСВ та здійснюють його сплату. Для ФОП на єдиному податку це обов’язково, інші самозайняті особи – якщо є чистий дохід за цей період – обов’язково, якщо немає – за бажанням