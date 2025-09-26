ФОП та самозайняті отримають розширене право не сплачувати ЄСВ за себе з 1 жовтня - ДПС

$41.490.08
Ексклюзив
09:46 • 8236 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
09:25 • 13783 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
09:01 • 19295 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
06:40 • 26302 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров'яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 31946 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19
25 вересня, 17:19 • 27225 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17
25 вересня, 16:17 • 39160 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41
25 вересня, 10:41 • 35430 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об'єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24
25 вересня, 10:24 • 67765 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48
25 вересня, 06:48 • 42953 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Хакери зламали пристрої Cisco в уряді США 26 вересня, 02:40
МАГАТЕ зафіксувало збиття російського БпЛА біля Південноукраїнської АЕС 26 вересня, 02:59
Україна прагне завершити війну цього року, попри затягування конфлікту росією - СибігаPhoto 26 вересня, 03:46
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto 07:07
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів 09:12
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto 12:18
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video 09:01
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров'яPhoto
Ексклюзив
06:40 • 26305 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 31947 перегляди
Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринкуPhoto 25 вересня, 14:30
Олександр Сирський
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Барт Де Вевер
Мая Санду
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Херсон
Копенгаген
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів 09:12
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto 07:07
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень 25 вересня, 10:47
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії 25 вересня, 06:17
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови 23 вересня, 12:00
Financial Times
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси
Ейфелева вежа

ФОП та самозайняті отримають розширене право не сплачувати ЄСВ за себе з 1 жовтня - ДПС

Київ • УНН

 • 408 перегляди

В Україні зміни до законодавства спрощують умови звільнення від сплати ЄСВ для ФОП та самозайнятих. З 1 жовтня 2025 року діятимуть дві вимоги для звільнення від додаткової сплати внеску.

ФОП та самозайняті отримають розширене право не сплачувати ЄСВ за себе з 1 жовтня - ДПС

В Україні набрали чинності зміни до законодавства, які спрощують умови звільнення від сплати єдиного соціального внеску для фізичних осіб-підприємців та інших самозайнятих громадян. Відтепер для тих, за кого ЄСВ уже сплатив роботодавець, не обов’язково мати основне місце роботи, аби скористатися пільгою. Про це повідомляє Державна податкова служба, пише УНН.

Деталі

Згідно з оновленими правилами, з 1 жовтня 2025 року діятимуть лише дві вимоги для звільнення від додаткової сплати внеску: роботодавець (у тому числі резидент "Дія Сіті") сплатив за особу ЄСВ, а також ж сума внеску не є меншою за мінімальний страховий платіж.

Якщо ж роботодавцем сплачено менше мінімального страхового внеску, ФОП чи інша самозайнята особа самостійно визначають базу нарахування ЄСВ та здійснюють його сплату. Для ФОП на єдиному податку це обов’язково, інші самозайняті особи – якщо є чистий дохід за цей період – обов’язково, якщо немає – за бажанням 

– повідомили в ДПС.

Водночас встановлено обмеження: база нарахування не може перевищувати максимальну величину, визначену законом, а сума внеску – бути меншою за мінімальний страховий платіж.

Сплата податку на нерухомість зросла майже на чверть: де найбільше22.09.25, 13:50 • 4913 переглядiв

Зміни спрямовані на те, щоб зробити систему більш прозорою та справедливою, водночас зберігши належний рівень соціальних гарантій для підприємців та самозайнятих.

Такі нововведення ухвалено на підставі Закону України № 4536-IX від 16 липня 2025 року, який вніс зміни до Закону № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" та низки інших нормативних актів.

В Україні вводять нові правила реєстрації податкових накладних: основні зміни25.09.25, 14:03 • 2806 переглядiв

Степан Гафтко

Державна податкова служба України
Україна