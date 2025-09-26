ФОП та самозайняті отримають розширене право не сплачувати ЄСВ за себе з 1 жовтня - ДПС
Київ • УНН
В Україні зміни до законодавства спрощують умови звільнення від сплати ЄСВ для ФОП та самозайнятих. З 1 жовтня 2025 року діятимуть дві вимоги для звільнення від додаткової сплати внеску.
В Україні набрали чинності зміни до законодавства, які спрощують умови звільнення від сплати єдиного соціального внеску для фізичних осіб-підприємців та інших самозайнятих громадян. Відтепер для тих, за кого ЄСВ уже сплатив роботодавець, не обов’язково мати основне місце роботи, аби скористатися пільгою. Про це повідомляє Державна податкова служба, пише УНН.
Деталі
Згідно з оновленими правилами, з 1 жовтня 2025 року діятимуть лише дві вимоги для звільнення від додаткової сплати внеску: роботодавець (у тому числі резидент "Дія Сіті") сплатив за особу ЄСВ, а також ж сума внеску не є меншою за мінімальний страховий платіж.
Якщо ж роботодавцем сплачено менше мінімального страхового внеску, ФОП чи інша самозайнята особа самостійно визначають базу нарахування ЄСВ та здійснюють його сплату. Для ФОП на єдиному податку це обов’язково, інші самозайняті особи – якщо є чистий дохід за цей період – обов’язково, якщо немає – за бажанням
Водночас встановлено обмеження: база нарахування не може перевищувати максимальну величину, визначену законом, а сума внеску – бути меншою за мінімальний страховий платіж.
Зміни спрямовані на те, щоб зробити систему більш прозорою та справедливою, водночас зберігши належний рівень соціальних гарантій для підприємців та самозайнятих.
Такі нововведення ухвалено на підставі Закону України № 4536-IX від 16 липня 2025 року, який вніс зміни до Закону № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" та низки інших нормативних актів.
