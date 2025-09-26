$41.490.08
Эксклюзив
09:46 • 7158 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
09:25 • 12432 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
09:01 • 17167 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
06:40 • 24237 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 30085 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 26753 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17 • 38759 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 35311 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 67681 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 42930 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
ФЛП и самозанятые получат расширенное право не уплачивать ЕСВ за себя с 1 октября - ГНС

Киев • УНН

 • 118 просмотра

В Украине изменения в законодательство упрощают условия освобождения от уплаты ЕСВ для ФЛП и самозанятых. С 1 октября 2025 года будут действовать две требования для освобождения от дополнительной уплаты взноса.

ФЛП и самозанятые получат расширенное право не уплачивать ЕСВ за себя с 1 октября - ГНС

В Украине вступили в силу изменения в законодательство, упрощающие условия освобождения от уплаты единого социального взноса для физических лиц-предпринимателей и других самозанятых граждан. Отныне для тех, за кого ЕСВ уже уплатил работодатель, не обязательно иметь основное место работы, чтобы воспользоваться льготой. Об этом сообщает Государственная налоговая служба, пишет УНН.

Детали

Согласно обновленным правилам, с 1 октября 2025 года будут действовать только два требования для освобождения от дополнительной уплаты взноса: работодатель (в том числе резидент "Дія Сіті") уплатил за лицо ЕСВ, а также сумма взноса не является меньшей минимального страхового платежа.

Если же работодателем уплачено меньше минимального страхового взноса, ФЛП или другое самозанятое лицо самостоятельно определяют базу начисления ЕСВ и осуществляют его уплату. Для ФЛП на едином налоге это обязательно, другие самозанятые лица – если есть чистый доход за этот период – обязательно, если нет – по желанию 

– сообщили в ГНС.

В то же время установлено ограничение: база начисления не может превышать максимальную величину, определенную законом, а сумма взноса – быть меньше минимального страхового платежа.

Уплата налога на недвижимость выросла почти на четверть: где больше всего22.09.25, 13:50 • 4911 просмотров

Изменения направлены на то, чтобы сделать систему более прозрачной и справедливой, одновременно сохранив надлежащий уровень социальных гарантий для предпринимателей и самозанятых.

Такие нововведения приняты на основании Закона Украины № 4536-IX от 16 июля 2025 года, который внес изменения в Закон № 2464-VI "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" и ряда других нормативных актов.

В Украине вводят новые правила регистрации налоговых накладных: основные изменения25.09.25, 14:03 • 2794 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоЭкономика
Государственная налоговая служба Украины
Украина