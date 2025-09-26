ФЛП и самозанятые получат расширенное право не уплачивать ЕСВ за себя с 1 октября - ГНС

В Украине вступили в силу изменения в законодательство, упрощающие условия освобождения от уплаты единого социального взноса для физических лиц-предпринимателей и других самозанятых граждан. Отныне для тех, за кого ЕСВ уже уплатил работодатель, не обязательно иметь основное место работы, чтобы воспользоваться льготой. Об этом сообщает Государственная налоговая служба, пишет УНН.

Детали

Согласно обновленным правилам, с 1 октября 2025 года будут действовать только два требования для освобождения от дополнительной уплаты взноса: работодатель (в том числе резидент "Дія Сіті") уплатил за лицо ЕСВ, а также сумма взноса не является меньшей минимального страхового платежа.

Если же работодателем уплачено меньше минимального страхового взноса, ФЛП или другое самозанятое лицо самостоятельно определяют базу начисления ЕСВ и осуществляют его уплату. Для ФЛП на едином налоге это обязательно, другие самозанятые лица – если есть чистый доход за этот период – обязательно, если нет – по желанию – сообщили в ГНС.

В то же время установлено ограничение: база начисления не может превышать максимальную величину, определенную законом, а сумма взноса – быть меньше минимального страхового платежа.

Изменения направлены на то, чтобы сделать систему более прозрачной и справедливой, одновременно сохранив надлежащий уровень социальных гарантий для предпринимателей и самозанятых.

Такие нововведения приняты на основании Закона Украины № 4536-IX от 16 июля 2025 года, который внес изменения в Закон № 2464-VI "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" и ряда других нормативных актов.

