В Украине вводят новые правила регистрации налоговых накладных: основные изменения

Киев • УНН

 • 728 просмотра

В Украине с 27 сентября 2025 года вступают в силу изменения в Порядок приостановления регистрации налоговых накладных. Нововведения направлены на уменьшение блокировок и повышение прозрачности для бизнеса.

В Украине с 27 сентября меняются правила регистрации налоговых накладных, предупредили в Государственной налоговой службе, разъяснив изменения, пишет УНН.

С 27 сентября 2025 года вступают в силу изменения в Порядок остановки регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки в ЕРНН

- сообщили в налоговой со ссылкой на правительственное постановление №1048 от 26 августа.

Цель новаций, как отмечается, - уменьшить количество субъектов хозяйствования, которые сталкиваются с блокировкой накладных, сделать правила более прозрачными, помочь бизнесу, который честно работает, избежать постоянных рисков блокировки.

Основные изменения:

  1.  Увеличены лимиты для безусловной регистрации налоговых накладных:
    • предельный объем поставки – до 1 млн грн, а на одного контрагента – до 100 тыс. грн;
      • количества налогоплательщиков, на которых руководитель занимает аналогичную должность, с трех до пяти.
        1. Повышаются пороги для операций с небольшими суммами:
          • с 5 до 10 тыс. грн по одной накладной;
            • общий объем в месяц – с 500 тыс. грн до 3 млн грн.
              1. Упрощены признаки безусловной регистрации налоговых накладных по экспортным операциям для предприятий, работающих на территориях с угрозой боев, но где активных боев пока нет.
                1. Усовершенствована автоматическая регистрация - при автоматической регистрации налоговых накладных / расчетов корректировки в случае:
                  • исключения из перечня рисковых для налогоплательщика будут учитываться показатели положительной налоговой истории;
                    • в случае учета таблицы данных плательщика такая регистрация будет осуществляться в том числе и в результате автоматического учета таблицы данных плательщика.
                      1. Усовершенствован механизм автоматического учета таблиц данных налогоплательщика.
                        1. Изменены отдельные показатели положительной налоговой истории, в частности:
                          • увеличены лимиты объема операций –  с 1 млн грн до 3 млн грн,  на одного контрагента – с 100 тыс. грн до 500 тыс. грн;
                            • количество налогоплательщиков, на которых руководитель занимает аналогичную должность, с трех до пяти.
                              1. Изменен критерий рисковости операций по подаче расчетов корректировки налоговых обязательств при возврате товара от неплательщика НДС с 30 до 90 дней.

                                Также введены дополнительные меры предосторожности против манипуляций с финансовой отчетностью относительно остаточной стоимости основных средств.

                                Украинцев обяжут платить налоги с продажи вещей на онлайн-платформах: Рада рассмотрит законопроект11.09.2025, 13:42 • 2939 просмотров

                                Юлия Шрамко

                                Экономика
                                Государственная налоговая служба Украины
                                Украина