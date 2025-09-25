В Украине вводят новые правила регистрации налоговых накладных: основные изменения
Киев • УНН
В Украине с 27 сентября 2025 года вступают в силу изменения в Порядок приостановления регистрации налоговых накладных. Нововведения направлены на уменьшение блокировок и повышение прозрачности для бизнеса.
В Украине с 27 сентября меняются правила регистрации налоговых накладных, предупредили в Государственной налоговой службе, разъяснив изменения, пишет УНН.
С 27 сентября 2025 года вступают в силу изменения в Порядок остановки регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки в ЕРНН
Цель новаций, как отмечается, - уменьшить количество субъектов хозяйствования, которые сталкиваются с блокировкой накладных, сделать правила более прозрачными, помочь бизнесу, который честно работает, избежать постоянных рисков блокировки.
Основные изменения:
- Увеличены лимиты для безусловной регистрации налоговых накладных:
- предельный объем поставки – до 1 млн грн, а на одного контрагента – до 100 тыс. грн;
- количества налогоплательщиков, на которых руководитель занимает аналогичную должность, с трех до пяти.
- Повышаются пороги для операций с небольшими суммами:
- с 5 до 10 тыс. грн по одной накладной;
- общий объем в месяц – с 500 тыс. грн до 3 млн грн.
- Упрощены признаки безусловной регистрации налоговых накладных по экспортным операциям для предприятий, работающих на территориях с угрозой боев, но где активных боев пока нет.
- Усовершенствована автоматическая регистрация - при автоматической регистрации налоговых накладных / расчетов корректировки в случае:
- исключения из перечня рисковых для налогоплательщика будут учитываться показатели положительной налоговой истории;
- в случае учета таблицы данных плательщика такая регистрация будет осуществляться в том числе и в результате автоматического учета таблицы данных плательщика.
- Усовершенствован механизм автоматического учета таблиц данных налогоплательщика.
- Изменены отдельные показатели положительной налоговой истории, в частности:
- увеличены лимиты объема операций – с 1 млн грн до 3 млн грн, на одного контрагента – с 100 тыс. грн до 500 тыс. грн;
- количество налогоплательщиков, на которых руководитель занимает аналогичную должность, с трех до пяти.
- Изменен критерий рисковости операций по подаче расчетов корректировки налоговых обязательств при возврате товара от неплательщика НДС с 30 до 90 дней.
Также введены дополнительные меры предосторожности против манипуляций с финансовой отчетностью относительно остаточной стоимости основных средств.
