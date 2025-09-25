В Україні вводять нові правила реєстрації податкових накладних: основні зміни

В Україні з 27 вересня змінюються правила реєстрації податкових накладних, попередили у Державній податковій службі, роз'яснивши зміни, пише УНН.

З 27 вересня 2025 року набувають чинності зміни до Порядку зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в ЄРПН