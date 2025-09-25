$41.410.03
10:41
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
10:24
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
06:48
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
06:09
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
В Україні вводять нові правила реєстрації податкових накладних: основні зміни

Київ • УНН

 • 976 перегляди

В Україні з 27 вересня 2025 року набувають чинності зміни до Порядку зупинення реєстрації податкових накладних. Нововведення спрямовані на зменшення блокувань та підвищення прозорості для бізнесу.

В Україні вводять нові правила реєстрації податкових накладних: основні зміни

В Україні з 27 вересня змінюються правила реєстрації податкових накладних, попередили у Державній податковій службі, роз'яснивши зміни, пише УНН.

З 27 вересня 2025 року набувають чинності зміни до Порядку зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в ЄРПН

- повідомили у податковій з посиланням на урядову постанову №1048 від 26 серпня.

Мета новацій, як зазначається, - зменшити кількість субʼєктів господарювання, які стикаються з блокуванням накладних, зробити правила прозорішими, допомогти бізнесу, який чесно працює, уникнути постійних ризиків блокування.

Основні зміни:

  1.  Збільшено ліміти для безумовної реєстрації податкових накладних:
    • граничний обсяг постачання – до 1 млн грн, а на одного контрагента – до 100 тис. грн;
      • кількості платників податку, на яких керівник обіймає аналогічну посаду, із трьох до п’яти.
        1. Підвищуються пороги для операцій з невеликими сумами:
          • з 5 до 10 тис. грн за однією накладною;
            • загальний обсяг у місяць – з 500 тис. грн до 3 млн грн.
              1. Спрощено ознаки безумовної реєстрації податкових накладних за експортними операціями для підприємств, які працюють на територіях із загрозою боїв, але де активних боїв наразі немає.
                1. Удосконалено автоматичну реєстрацію - при автоматичній реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування у разі:
                  • виключення з переліку ризикових для платника податку будуть враховуватися показники позитивної податкової історії;
                    • у разі врахування таблиці даних платника така реєстрація буде здійснюватися у тому числі і в результаті автоматичного врахування таблиці даних платника.
                      1. Удосконалено механізм автоматичного врахування таблиць даних платника податку.
                        1. Змінено окремі показники позитивної податкової історії, зокрема:
                          • збільшено ліміти обсягу операцій –  з 1 млн грн до 3 млн грн,  на одного контрагента – з 100 тис. грн до 500 тис. грн;
                            • кількість платників податку, на яких керівник обіймає аналогічну посаду, з трьох до п’яти.
                              1. Змінено критерій ризиковості операцій щодо подання розрахунків коригування податкових зобов’язань при поверненні товару від неплатника ПДВ з 30 до 90 днів.

                                Також запроваджено додаткові запобіжники проти маніпуляцій із фінансовою звітністю щодо залишкової вартості основних засобів.

                                Українців зобов'яжуть платити податки з продажу речей на онлайн-платформах: Рада розгляне законопроект11.09.25, 13:42 • 2939 переглядiв

                                Юлія Шрамко

                                Економіка
                                Державна податкова служба України
                                Україна