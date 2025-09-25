В Україні вводять нові правила реєстрації податкових накладних: основні зміни
Київ • УНН
В Україні з 27 вересня 2025 року набувають чинності зміни до Порядку зупинення реєстрації податкових накладних. Нововведення спрямовані на зменшення блокувань та підвищення прозорості для бізнесу.
З 27 вересня 2025 року набувають чинності зміни до Порядку зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в ЄРПН
Мета новацій, як зазначається, - зменшити кількість субʼєктів господарювання, які стикаються з блокуванням накладних, зробити правила прозорішими, допомогти бізнесу, який чесно працює, уникнути постійних ризиків блокування.
Основні зміни:
- Збільшено ліміти для безумовної реєстрації податкових накладних:
- граничний обсяг постачання – до 1 млн грн, а на одного контрагента – до 100 тис. грн;
- кількості платників податку, на яких керівник обіймає аналогічну посаду, із трьох до п’яти.
- Підвищуються пороги для операцій з невеликими сумами:
- з 5 до 10 тис. грн за однією накладною;
- загальний обсяг у місяць – з 500 тис. грн до 3 млн грн.
- Спрощено ознаки безумовної реєстрації податкових накладних за
експортними операціями для підприємств, які працюють на територіях із
загрозою боїв, але де активних боїв наразі немає.
- Удосконалено автоматичну реєстрацію - при автоматичній реєстрації
податкових накладних / розрахунків коригування у разі:
- виключення з переліку ризикових для платника податку будуть враховуватися показники позитивної податкової історії;
- у разі врахування таблиці даних платника така реєстрація буде
здійснюватися у тому числі і в результаті автоматичного врахування
таблиці даних платника.
- Удосконалено механізм автоматичного врахування таблиць даних платника податку.
- Змінено окремі показники позитивної податкової історії, зокрема:
- збільшено ліміти обсягу операцій – з 1 млн грн до 3 млн грн, на одного контрагента – з 100 тис. грн до 500 тис. грн;
- кількість платників податку, на яких керівник обіймає аналогічну посаду, з трьох до п’яти.
- Змінено критерій ризиковості операцій щодо подання розрахунків
коригування податкових зобов’язань при поверненні товару від неплатника ПДВ з 30 до 90 днів.
Також запроваджено додаткові запобіжники проти маніпуляцій із фінансовою звітністю щодо залишкової вартості основних засобів.
