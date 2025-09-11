Українців зобов'яжуть платити податки з продажу речей на онлайн-платформах: Рада розгляне законопроект
До Верховної Ради внесли законопроєкт про податки з громадян, які продають речі чи надають послуги через онлайн-платформи. Він має на меті гармонізацію податкового законодавства України з правом ЄС та ОЕСР.
До Верховної Ради України внесли на розгляд законопроект про податки з громадян, які продають речі чи надають послуги через онлайн-платформи. Його має розглянути Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, повідомляє УНН з посиланням на сайт парламенту.
У пояснювальній записці до законопроекту йдеться про необхідність забезпечення запровадження в Україні міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, та з метою гармонізації національного податкового законодавства з правом Європейського Союзу та Організації економічного співробітництва та розвитку. Це сприятиме виконанню міжнародних зобов’язань України як країни-кандидата на членство в ЄС та ОЕСР.
Також даним законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України та Закону України "Про банки і банківську діяльність". Зокрема, пропонується доповнити Податковий кодекс статтею 347 "Міжнародний автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи".
Вона визначає основні вимоги до встановлення підзвітними операторами платформ підзвітних продавців та подання звітів про доходи, отримані підзвітними продавцями через платформи, для цілей Багатосторонньої угоди DPI.
Крім того, Податковий Кодекс запропоновано доповнити новою статтею "Оподаткування доходів підзвітних продавців від здійснення звітної діяльності через цифрові платформи".
