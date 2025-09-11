Українців зобов'яжуть платити податки з продажу речей на онлайн-платформах: Рада розгляне законопроект

$41.210.09
Ексклюзив
09:51 • 1644 перегляди
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Ексклюзив
09:16 • 5056 перегляди
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
07:11 • 13815 перегляди
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
05:01 • 32911 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 42816 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 93990 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 50145 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 47691 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 43561 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 85124 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Агенти "АТЕШ" вдарили по заводу ППО у Тулі (відео)
11 вересня, 01:25 • 29636 перегляди
Усім педагогам щорічно виплачуватимуть винагороду за сумлінну працю - Свириденко
11 вересня, 01:44 • 19012 перегляди
Мерц про вторгнення дронів рф у Польщу: свідома провокація кремля
11 вересня, 03:46 • 18923 перегляди
Атака дронів на Україну 11 вересня: ППО знищила 62 ворожі БПЛА
06:42 • 12520 перегляди
Вторгнення російських БПЛА у повітряний простір Польщі: Варшава скликала екстрене засідання Ради Безпеки ООН
07:22 • 12778 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
05:01 • 32918 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністю
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 93997 перегляди
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 93997 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 85128 перегляди
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 85128 перегляди
"Нам просто вимкнули рубільник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку
10 вересня, 09:29 • 64329 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору Польщі
10 вересня, 08:44 • 105059 перегляди
Денис Шмигаль
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Олег Синєгубов
Україна
Польща
Білорусь
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом
07:32 • 5100 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів
10 вересня, 12:07 • 25488 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week
9 вересня, 07:45 • 90040 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?
8 вересня, 15:39 • 81337 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків
8 вересня, 15:06 • 76904 перегляди
Свіфт
DJI Mavic
Falcon 9
SpaceX Starship
The New York Times

Українців зобов'яжуть платити податки з продажу речей на онлайн-платформах: Рада розгляне законопроект

Київ • УНН

 • 30 перегляди

До Верховної Ради внесли законопроєкт про податки з громадян, які продають речі чи надають послуги через онлайн-платформи. Він має на меті гармонізацію податкового законодавства України з правом ЄС та ОЕСР.

Українців зобов'яжуть платити податки з продажу речей на онлайн-платформах: Рада розгляне законопроект

До Верховної Ради України внесли на розгляд законопроект про податки з громадян, які продають речі чи надають послуги через онлайн-платформи. Його має розглянути Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, повідомляє УНН з посиланням на сайт парламенту.

Деталі

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться про необхідність забезпечення запровадження в Україні міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, та з метою гармонізації національного податкового законодавства з правом Європейського Союзу та Організації економічного співробітництва та розвитку. Це сприятиме виконанню міжнародних зобов’язань України як країни-кандидата на членство в ЄС та ОЕСР.

Також даним законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України та Закону України "Про банки і банківську діяльність". Зокрема, пропонується доповнити Податковий кодекс статтею 347 "Міжнародний автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи".

Вона визначає основні вимоги до встановлення підзвітними операторами платформ підзвітних продавців та подання звітів про доходи, отримані підзвітними продавцями через платформи, для цілей Багатосторонньої угоди DPI.

Крім того, Податковий Кодекс запропоновано доповнити новою статтею "Оподаткування доходів підзвітних продавців від здійснення звітної діяльності через цифрові платформи".

Нагадаємо

Верховна Рада України зробила крок до легалізації криптовалюти. Депутати проголосували в першому читанні законопроєкт про легалізацію віртуальних активів.

Євген Устименко

СуспільствоЕкономікаПолітика
Верховна Рада України
Європейський Союз
Україна