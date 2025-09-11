Украинцев обяжут платить налоги с продажи вещей на онлайн-платформах: Рада рассмотрит законопроект
В Верховную Раду внесли законопроект о налогах с граждан, которые продают вещи или предоставляют услуги через онлайн-платформы. Он имеет целью гармонизацию налогового законодательства Украины с правом ЕС и ОЭСР.
В пояснительной записке к законопроекту говорится о необходимости обеспечения внедрения в Украине международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, и с целью гармонизации национального налогового законодательства с правом Европейского Союза и Организации экономического сотрудничества и развития. Это будет способствовать выполнению международных обязательств Украины как страны-кандидата на членство в ЕС и ОЭСР.
Также данным законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Украины и Закон Украины "О банках и банковской деятельности". В частности, предлагается дополнить Налоговый кодекс статьей 347 "Международный автоматический обмен информацией о доходах, полученных через цифровые платформы".
Она определяет основные требования к установлению подотчетными операторами платформ подотчетных продавцов и представлению отчетов о доходах, полученных подотчетными продавцами через платформы, для целей Многостороннего соглашения DPI.
Кроме того, Налоговый Кодекс предложено дополнить новой статьей "Налогообложение доходов подотчетных продавцов от осуществления отчетной деятельности через цифровые платформы".
Верховная Рада Украины сделала шаг к легализации криптовалюты. Депутаты проголосовали в первом чтении законопроект о легализации виртуальных активов.